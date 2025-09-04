Fivetran versterkt dataplatform via overname Tobiko Data

Fivetran neemt data transformation-partij Tobiko Data over om zijn end-to-end platform verder uit te bouwen. De overname van het bedrijf achter SQLMesh en SQLGlot moet gecontroleerde, AI-ready data met meer snelheid en schaal mogelijk maken.

CEO George Fraser benadrukt dat klanten onder druk staan om vertrouwde data sneller te leveren aan meer teams en omgevingen. “Met Tobiko Data breiden we onze transformatiemogelijkheden uit om aan die vraag te voldoen – en doen we dat met een open fundament dat transparantie, innovatie en interoperabiliteit bevordert.”

De focus van Tobiko Data op open source is strategisch. Tobiko Data’s SQLMesh en SQLGlot hebben al een stevige basis in de community opgebouwd. Door deze tools te integreren, zet Fivetran in op bredere adoptie en samenwerking binnen de data-engineering gemeenschap.

Tobiko Data beschikt over technologie voor moderne, productierijpe omgevingen waar snelheid en efficiëntie cruciaal zijn. De intelligente transformation engine elimineert onnodige runs en stelt teams in staat om updates sneller te testen, valideren en uitrollen. Dit resulteert in lagere compute-kosten en verhoogde betrouwbaarheid.

De overname volgt enkele maanden na Fivetrans aankoop van Census voor reverse ETL-functionaliteit. Met Tobiko Data wil Fivetran organisaties helpen bij het leveren van betrouwbare data voor analytics en AI-toepassingen.

Groei en uitbreiding

Fivetran boekte afgelopen jaar sterke resultaten met meer dan 300 miljoen dollar (257 miljoen euro) aan terugkerende jaarlijkse omzet. Het bedrijf breidde ook zijn Connector SDK uit om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen van productiekwaliteit-connectors.

Daarnaast lanceerde Fivetran Hybrid Deployment voor pipelines in private cloud en on-premises omgevingen. De Managed Data Lake Service ondersteunt nu Amazon S3, Azure Data Lake Storage, Microsoft OneLake en Google Cloud Storage, met integratie voor grote datacatalogi en open tabelformaten zoals Iceberg.

Tobiko Data-medeoprichter Tyson Mao ziet de samenwerking als kans om wereldwijd impact te maken. “We bouwden Tobiko Data om datatransformatie collaboratiever, transparanter en voorspelbaarder te maken. Door samen te werken met Fivetran kunnen we deze mogelijkheden wereldwijd schalen.”