Proofpoint versterkt positie in MSP-markt met overname Hornetsecurity

Proofpoint heeft aangekondigd Hornetsecurity over te nemen, een Duitse securityleverancier die zich met name richt op het beveiligen van Microsoft 365, databescherming en compliance voor MKB-bedrijven en Managed Service Providers (MSP’s). Met de overname zou volgens insiders 1 miljard dollar gemoeid zijn. Hornetsecurity heeft een Annual Recurring Revenue (ARR) van 160 miljoen dollar.

De overname van Hornetsecurity door Proofpoint is op zich een logische. De twee leveranciers hebben veel overeenkomsten in wat ze willen bereiken. Het grote verschil is dat Proofpoint dit doet aan de bovenkant van de markt, terwijl Hornetsecurity zich primair richt op het MKB en de MSP’s die het MKB bedienen. Hornetsecurity en Proofpoint bieden dus complementaire platforms die verschillende segmenten van de markt bedienen. Dit maakt de combinatie bijzonder waardevol in de strijd tegen moderne cyberdreigingen.

Hornetsecurity heeft een beveiligingsplatform ontwikkeld specifiek voor Microsoft 365-omgevingen van MSP’s. Hun voornaamste aanbod in de markt, 365 Total Protection, biedt MSP’s een uniforme ervaring voor het beveiligen van Microsoft 365-omgevingen met alles van geavanceerde e-mailbeveiliging en backup tot domeinfraudebeveiliging en toegangscontrole. Deze oplossing sluit goed aan bij Proofpoints eigen beveiligingsplatform dat zich traditioneel meer richt op grotere ondernemingen.

Samen willen Proofpoint en Hornetsecurity een nieuwe standaard zetten in mens-gerichte beveiliging, lezen we in een blog van Proofpoint-CEO Sumit Dhawan, die we nog kennen van zijn verleden als President van VMware. Door gedeelde threat intelligence en AI-modellen zullen klanten en partners van beide bedrijven profiteren van verbeterde detectiemogelijkheden tegen kwaadwillende actoren, is het idee.

Hornetsecurity blijft bestaan na overname

Na de overname wordt Hornetsecurity een divisie binnen Proofpoint, waarbij het bedrijf de MSP- en MKB-strategie van het Proofpoint als geheel zal leiden. De CEO van Hornetsecurity, Daniel Hofmann, en COO Daniel Blank blijven aan. Hoe lang dit gaat duren, is uiteraard de vraag. Het is namelijk erg normaal dat de oude directie aanblijft. Dat is vaak ook een verplichting bij een overname.

Met de overname voegt Proofpoint meer dan 700 medewerkers toe aan het personeelsbestand. 450 daarvan zijn gericht op R&D en partnerondersteuning. Het voegt ook een ARR van 160 miljoen dollar toe aan het eigen ARR van meer dan 2 miljard dollar.