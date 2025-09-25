Atos wint EU-contract voor operationele cybersecuritydiensten

Atos heeft een groot contract gewonnen bij de Europese Commissie voor de levering van cybersecuritydiensten. Het gaat om Lot 1 binnen het CLOUD II Dynamic Purchasing System. Dit is het onderdeel dat zich richt op technische operationele diensten.

De raamovereenkomst heeft een maximale waarde van 326 miljoen euro en geldt als een van de belangrijkste opdrachten op dit terrein binnen Europa.

Het CLOUD II-systeem is opgezet om de Commissie flexibele toegang te geven tot IT- en clouddiensten. Binnen dit raamwerk zijn verschillende onderdelen gedefinieerd; Lot 1 bestrijkt de operationele kant van cybersecurity. Atos kreeg dit lot toegewezen tijdens de zeventiende mini-competitie van het programma en wordt daarmee de eerste aanspreekpartner voor de Europese Commissie op dit gebied.

De overeenkomst voorziet in ondersteuning van agentschappen, instellingen en andere entiteiten van de EU. De focus ligt op operationele hulp, advies en het verder uitbouwen van de capaciteit rond cloud- en informatiesystemen. Het initiatief wordt gecoördineerd door DG DIGIT, het directoraat-generaal Digitale Diensten van de Europese Commissie.

Vanuit Atos klinkt dat de gunning een bevestiging is van de langdurige samenwerking met de Commissie. En van de rol die het bedrijf speelt in de levering van veilige en veerkrachtige digitale diensten. Vertegenwoordigers benadrukken dat de opdracht een voortzetting vormt van bestaande activiteiten en dat het vertrouwen in de expertise van Atos daarmee opnieuw wordt onderstreept.

Vierjarige looptijd met mogelijke verlenging

De raamovereenkomst loopt vier jaar en kan worden verlengd tot maximaal 48 maanden. Onder de afspraken vallen onder meer incidentrespons, digitaal forensisch onderzoek, dreigingsinformatie en monitoring. Dit naast malware-analyse en offensieve beveiligingstesten zoals penetratietests en Red Team-oefeningen.

Atos zal als hoofdaannemer optreden. Het bedrijf werkt in dit verband samen met Leonardo. Volgens beide partijen combineert het consortium de ervaring van Atos in cybersecurity met de aanvullende expertise van Leonardo. Zo krijgen Europese instellingen toegang tot een breed en gespecialiseerd dienstenpakket.