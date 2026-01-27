EU geeft Google richtlijnen voor AI en zoekdata onder DMA

De Europese Commissie heeft twee specificatieprocedures geopend om Google te begeleiden bij naleving van de Digital Markets Act. Het gaat om toegang voor concurrenten tot Android-functies voor AI-diensten en het delen van anonieme zoekdata.

Google moet externe AI-ontwikkelaars en zoekmachines dezelfde toegang geven tot zijn diensten als het zelf heeft. Dat stelt de Europese Commissie in de nieuwe procedures onder de Digital Markets Act (DMA). Het is geen boete, maar juridische begeleiding om ervoor te zorgen dat Google aan de regels voldoet.

“De procedures onder de Digital Markets Act moeten ervoor zorgen dat externe zoekmachines en AI-providers dezelfde toegang krijgen tot zoekdata en het Android-besturingssysteem als Google’s eigen diensten, zoals Google Search of Gemini”, zegt EU-techcommissaris Henna Virkkunen. Brussel heeft Google eerder al onder druk gezet met DMA-zaken.

Twee belangrijke verplichtingen

In de eerste procedure moet Google duidelijk maken hoe het externe AI-dienstverleners gelijkwaardige toegang geeft tot dezelfde functies die beschikbaar zijn voor de eigen AI-dienst Gemini. Dit gaat om hardware- en softwarefuncties op Android-apparaten. Concurrerende AI-bedrijven moeten kunnen concurreren op gelijke voet.

De tweede procedure richt zich op het delen van zoekdata. Google moet externe zoekmachines toegang geven tot geanonimiseerde ranking-, query-, klik- en weergavedata van Google Search. Deze data moet beschikbaar komen op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. Ook AI-chatbotproviders komen mogelijk in aanmerking voor toegang tot deze data.

Google uit zorgen over privacy en innovatie

Google heeft bezwaren geuit na de aankondiging. “Android is open van opzet en we licenseren al zoekdata aan concurrenten onder de DMA”, zegt Clare Kelly, Senior Competition Counsel bij Google. Ze voegt toe dat verdere regels, vaak gedreven door klachten van concurrenten in plaats van het belang van consumenten, de privacy, veiligheid en innovatie van gebruikers in gevaar kunnen brengen.

De Commissie wil volgens EU-antitrustcommissaris Teresa Ribera “het potentieel en de voordelen van deze ingrijpende technologische verschuiving maximaliseren door ervoor te zorgen dat het speelveld open en eerlijk is, niet in het voordeel van de grootste spelers.”

Apple kreeg twee jaar geleden vergelijkbare begeleiding van de Commissie over het openstellen van zijn gesloten ecosysteem voor rivalen. De Commissie streeft ernaar de procedures binnen zes maanden af te ronden. Google krijgt binnen drie maanden voorlopige bevindingen te zien, waarna het bedrijf kan reageren voordat definitieve maatregelen worden vastgesteld.

