Atos en Elastic bouwen AI-dataplatform in Benelux en Nordics

Atos en Elastic gaan een strategische samenwerking aan voor de uitrol van een AI-ready dataplatform in de Benelux en Nordics. Dat maakten de twee bedrijven vandaag bekend. De samenwerking is gericht op publieke en private organisaties die behoefte hebben aan betrouwbare data-architecturen voor schaalbare AI-toepassingen.

Atos heeft het Elasticsearch-platform opgenomen in haar ‘Smart Platforms’-portfolio. Elasticsearch functioneert daarin als een geïntegreerd open platform voor security, search en AI, dat data over digitale omgevingen heen integreert en analyseert. Het platform ondersteunt moderne AI-workloads en helpt de kosten en complexiteit van IT-architecturen te verminderen.

Atos als expertisecentrum voor Elastic

De Benelux- en Nordics-tak van Atos wordt gepositioneerd als expertisecentrum en hub voor Elastic-oplossingen. De focus ligt op de publieke sector, defensie en gereguleerde industrieën, ofwel sectoren waar Atos traditioneel sterk staat. Het is een logische zet voor Atos om zich hierop te concentreren, zoals eerder aangegeven door Atos Nederland-CEO Hans Koolen in gesprek met Techzine. Op termijn wil het tweetal de samenwerking uitbreiden naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Elastic heeft de afgelopen periode stevig geïnvesteerd in AI-functionaliteit. Begin dit jaar lanceerde het bedrijf Agent Builder, een toolset waarmee ontwikkelaars binnen enkele minuten AI-agents kunnen bouwen op basis van Elasticsearch.

AI-fundering als strategische prioriteit

“De samenwerking met Elastic is een belangrijke versterking van onze strategie rondom Smart Platforms met als basis een hoogwaardige, AI-ready datafundering om transformaties van onze gemeenschappelijke klanten te ondersteunen. Dat stelt onze klanten in staat om kritische data om te zetten in operationele en strategische waarde als onderdeel van hun strategische processen”, vertelt Hans Koolen.

René van Haaster, Area Vice President EMEA North bij Elastic, stelt dat organisaties in heel Europa werken aan veilige datafunderingen voor AI. “Door onze samenwerking met Atos bieden we klanten een uniform dataplatform voor schaalbare AI en security, waarmee zij omgevingen kunnen ontwerpen die volledig aansluiten op hun technologische en operationele behoeften.”