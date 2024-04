Atos is een belangrijke speler in het Europese IT-theater die het lange tijd voor de wind ging. De afgelopen jaren is er van positieve geluiden rondom Atos echter weinig sprake meer. Plat gezegd is het een rommeltje bij het bedrijf. In deze aflevering bespreken we hoe het zover heeft kunnen komen met Atos.

Tot enkele jaren geleden schreven we vooral artikelen over Atos als er weer eens een mooie overname gedaan werd, of er grote ambities tijdens het jaarlijkse event in Parijs werden uitgesproken. De laatste jaren kunnen we eigenlijk alleen nog maar vooral negatief nieuws brengen. De schuldenlast van het bedrijf is inmiddels opgelopen tot astronomische proporties. Pogingen om bedrijfsonderdelen te verkopen lopen over het algemeen op niets uit. En het bedrijf verslijt CEO na CEO, een stuk of vijf in een paar jaar. Sommige CEO’s zitten er niet langer dan een paar maanden. Ook CEO’s die de rol op zich nemen na meer dan 20 jaar bij Atos in dienst te zijn geweest, verlaten het zinkende schip binnen anderhalf jaar.

Atos is belangrijk, maar hoe belangrijk?

Atos is echter een belangrijke speler, voor Europa en dus ook voor onze regio. Veel onderdelen van de Nederlandse overheid maken gebruik van de diensten van het Franse bedrijf en Atos heeft met Motiv enkele jaren geleden een belangrijke securityspeler in Nederland ingelijfd. In Frankrijk heeft Atos de cybersecurity voor de Olympische Spelen op zich genomen. Eviden (onderdeel van Atos) heeft zich gecommitteerd aan het bouwen van de eerste Europese exascale supercomputer. En dit is nog maar een vrij beperkte bloemlezing uit het werk van Atos.

In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we wat er allemaal mis is bij Atos, maar ook wat er nu kan en misschien wel moet gebeuren. Er is de Franse staat veel aan gelegen om Atos overeind te houden, dat werd ook vandaag weer duidelijk. Maar moeten we dat koste wat het kost willen? Deze en andere vragen komen aan bod in deze nieuwe aflevering van onze podcastserie. Luister dus snel als je alles wilt weten over het paradepaardje dat inmiddels meer weg heeft van een zorgenkindje.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de enterprise IT podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken wat de mogelijkheden zijn. De belangrijkste eis daarbij is dat het informatief moet zijn voor onze luisteraars