Jaguar-Land Rover krijgt staatsgarantie om leveranciers te redden na hack

De Britse regering garandeert een lening van 1,5 miljard pond aan Jaguar Land Rover (JLR) om de toeleveringsketen overeind te houden. Dit is nodig nu de productie van de autofabrikant stilligt na een cyberaanval.

Dat meldt de BBC. De lening wordt verstrekt door een commerciële bank en gedekt via de Export Development Guarantee. Dat is een mechanisme dat Britse bedrijven met internationale activiteiten ondersteunt.

Volgens minister van Economische Zaken Peter Kyle dient de garantie om banen in onder meer de West Midlands en Merseyside te beschermen. En om toeleveranciers zekerheid te bieden. Hij benadrukte dat de faciliteit niet alleen JLR helpt, maar ook de keten van toeleveranciers. Minister van Financiën Rachel Reeves stelde dat de maatregel duizenden banen veiligstelt. Zo wil de regering een belangrijk deel van de Britse auto-industrie beschermen.

De productie van JLR ligt sinds 31 augustus stil na een hack door de groep Scattered Lapsus$ Hunters. Deze criminelen vielen eerder ook andere Britse bedrijven aan. Het concern, eigendom van het Indiase Tata Motors, bouwt normaal ongeveer duizend auto’s per dag in drie fabrieken in Solihull, Wolverhampton en Halewood. Door de langdurige stilstand zitten werknemers sinds 1 september thuis, zonder dat er zicht is op een terugkeerdatum.

Stilstand kost 50 miljoen pond per week

JLR telt ongeveer 30.000 directe werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werken zo’n 100.000 mensen in de toeleveringsketen. Vooral kleinere bedrijven lopen risico failliet te gaan nu JLR geen bestellingen meer plaatst. De stilstand kost JLR naar schatting minstens 50 miljoen pond per week. De lening moet ervoor zorgen dat leveranciers geld ontvangen en dat de fabrikant zijn kaspositie kan versterken. De terugbetaling zal in vijf jaar plaatsvinden.

Een woordvoerder van JLR liet weten dat teams intensief samenwerken met cybersecurityspecialisten, de NCSC en de politie om een veilige herstart mogelijk te maken. Volgens het bedrijf is het herstelprogramma in volle gang en worden medewerkers, dealers en leveranciers regelmatig op de hoogte gehouden.

De oppositie steunt de maatregel. Zij uit echter ook kritiek. Conservatieve en Liberaal-Democratische woordvoerders vinden dat de regering te traag reageerde. Zij pleiten voor aanvullende maatregelen, waaronder een herverzekeringsregeling voor cyberaanvallen. En ze willen een noodregeling voor getroffen werknemers.