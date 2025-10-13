DTC en NCSC fuseren tot één Nederlandse cybersecurityorganisatie

Het Digital Trust Center (DTC) gaat in 2026 op in het versterkte Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Nederland krijgt daarmee één centraal aanspreekpunt voor cybersecurity voor alle bedrijven en organisaties, van zzp’er tot multinational.

Het versterkte NCSC biedt informatie, tools en adviezen om de digitale weerbaarheid van organisaties te verhogen. Bedrijven krijgen betere ondersteuning dan voorheen. De efficiëntiewinst komt door de samenvoeging van expertise en middelen.

Het toegankelijke netwerk van cyberexperts blijft beschikbaar via bekende kanalen. MijnNCSC en de DTC Community blijven functioneren als toegangspoorten tot deze expertise. Hierdoor hoeven organisaties hun werkwijze niet drastisch aan te passen.

Wat verandert er?

Bedrijven krijgen toegang tot een uitgebreid netwerk van cyberexperts. Dit kan via MijnNCSC of via de DTC Community. De organisatie zorgt ervoor dat bedrijven weten wat ze kunnen doen om veilig te blijven. Ook wordt samenwerking en het delen van kennis gefaciliteerd.

Daarnaast vertegenwoordigt de versterkte organisatie de Nederlandse positie in het internationale cybernetwerk. Dit geeft Nederland meer gewicht in internationale cybersecurity-vraagstukken.

Samenwerking tegen groeiende cyberdreigingen

Cyberdreigingen nemen toe en worden complexer. De aanvallen zijn diverser dan voorheen, wat vraagt om een andere aanpak. Nederland moet digitaal weerbaar worden tegen deze groeiende dreigingen. Daarom bundelen het NCSC en het DTC hun krachten.

De nieuwe organisatie biedt straks één duidelijk aanspreekpunt. Dat geldt voor zzp’ers, mkb’ers en multinationals. Alle vragen over cybersecurity kunnen bij deze ene organisatie terecht. Dit moet de ondersteuning verbeteren doordat sneller, slimmer en effectiever gehandeld kan worden.

De fusie moet Nederland beter voorbereiden op de cybersecurityuitdagingen van morgen. Door expertise te bundelen, kan effectiever worden ingespeeld op nieuwe dreigingen, zo is het idee. De organisatie krijgt meer slagkracht door de combinatie van kennis en middelen.

