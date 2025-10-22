Snyk lanceert Evo voor beveiligen AI-native applicaties

Snyk introduceert Evo, een agentic security orchestration-systeem voor AI-native applicaties. Het platform moet organisaties helpen om de security van GenAI en agentic systemen te beheersen door middel van gecoördineerde agent-acties.

De opkomst van agentic AI creëert een nieuw landschap met niet-deterministische applicaties en een onvoorspelbare supply chain. Traditionele security-modellen schieten tekort, stelt Snyk. Organisaties kampen met externe aanvallen (bijvoorbeeld prompt injection) en interne risico’s door ‘Shadow AI’.

“Security kan niet alleen bijblijven – het moet voorop lopen”, zegt Peter McKay, CEO van Snyk. “Met Evo architecteren we het vertrouwen dat het volledige potentieel van toekomstige agentic systemen zal ontsluiten voor de moderne enterprise.”

Evo werkt volgens het OODA loop (Observe, Orient, Decide, Act) framework dat wordt gebruikt voor het trainen van gevechtspiloten in militaire situaties.

Evo orkestreert meerdere security agents

Het systeem kan meerdere agents orkestreren, agentic workflows automatiseren en proactief governance afdwingen tijdens de hele AI-ontwikkelingscyclus. Teams kunnen via één interface AI-componenten ontdekken, contextuele risico’s analyseren, acties prioriteren en beleid opstellen.

De Workflow Agent fungeert als intelligente coördinator. Deze combineert meerdere gespecialiseerde Task Agents tot krachtige workflows vanuit één natuurlijke taalprompt. De agent transcendeert alle agent-gebruik binnen een organisatie en orkestreert zowel Snyk als niet-Snyk agents.

Bedrijven kunnen via natuurlijke taal security policies opstellen en afdwingen. De Policy Agent stelt organisaties in staat om governance voor modelgebruik, data-toegang en compliance proactief te regelen.

Breed arsenaal aan gespecialiseerde agents

Snyk bouwde verschillende autonome Task Agents voor specifieke taken. De Discovery Agent brengt automatisch alle AI-modellen, datasets en MCP’s in kaart. Dit geeft een compleet overzicht van AI-gebruik binnen de organisatie.

De Secure by Design Threat Modeling Agent bouwt live AI-dreigingsmodellen vanuit code. Deze markeert risico’s zoals prompt injection met duidelijke remediatiepaden. De Red Teaming Agent voert autonome adversarial testing uit van modellen, agents en applicaties.

De MCP Scan Agent biedt volledige zichtbaarheid in alle MCP-servers binnen developer-omgevingen. Deze monitort gebruik en handhaaft real-time guardrails. De AI Risk Registry Agent evalueert continu AI-componentrisico’s door security, compliance en data controls te analyseren.

Tot slot genereert de Reporting Agent aanpasbare inzichten over alle agents. Dit maakt snellere en flexibelere AI security risk reporting mogelijk.

Evo is nu beschikbaar in experimental preview voor bestaande klanten. Bredere beschikbaarheid volgt begin 2026. Klanten kunnen zich aanmelden via evo.ai.snyk.io of solliciteren als design partner.

Tip: Snyk integreert applicatiebeveiliging in ontwikkelproces