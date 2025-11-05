Tesorion wordt Google Cloud Managed Security Service Provider

Cybersecuritybedrijf Tesorion uit Leusden breidt zijn managed detection and response (MDR)-dienstverlening uit met Google Security Operations. Als een van de weinige partijen in Nederland mag het zich Google Cloud Managed Security Service Provider noemen.

Tesorion heeft zich laten certificeren als Google Cloud Managed Security Service Provider. Het bedrijf gaat daarom vanaf nu het Google Security Operations-platform inzetten voor MDR-dienstverlening. Daarmee krijgen klanten toegang tot threat intelligence-bronnen zoals Mandiant en VirusTotal.

De certificering onderscheidt Tesorion van andere Google Cloud MSSP’s in Europa. Waar partijen als Devoteam, Atos/Eviden en ReliaQuest internationaal opereren, richt Tesorion zich specifiek op de Nederlandse markt. Deze lokale focus moet zorgen voor kortere lijnen en snellere schakeling. We hebben lang gezocht, maar konden geen ander bedrijf vinden dat enkel in Nederland opereert en Google Cloud MSSP is.

Eric van Gend, CEO van Tesorion, benadrukt het belang van de wendbaarheid die de MSSP-certificering biedt. “Deze samenwerking onderstreept de ambitie van Tesorion om voorop te blijven lopen in cybersecurity,” zegt hij. De lokale aanwezigheid en korte communicatielijnen zijn volgens hem belangrijke factoren in de dienstverlening.

Security Operations-platform versterkt detectie

Het Google Security Operations-platform brengt verschillende verbeteringen voor Tesorion-klanten. De integratie met meer dan 300 externe tools zorgt voor bredere dekking. Daarnaast levert de AI-gedreven analyse nauwkeuriger dreigingsdetectie.

De schaalbare infrastructuur van Google Cloud moet daarnaast de betrouwbaarheid van Tesorion’s dienstverlening verhogen. Langere dataretentie maakt uitgebreidere analyse mogelijk. Het aantal apparaten en de hoeveelheid gegevens blijven toenemen binnen organisaties; Tesorion hoopt bij die ontwikkeling iets positiefs bij te dragen door de data te benutten.

Joost Smit, Hoofd Google Cloud voor de Benelux, ziet kansen in de combinatie van expertise. “Onze samenwerking met Tesorion is een prachtig voorbeeld van hoe we onze krachten bundelen om moderne cyberdreigingen aan te pakken,” aldus Smit. Hij wijst op de combinatie van Tesorion’s operationele ervaring en Google’s technologische leiderschap.

Bredere dienstverlening door Google-integratie

De samenwerking stelt Tesorion in staat om klanten flexibeler en kosteneffectiever te bedienen. Het bedrijf kan naar eigen zeggen nu inspelen op bredere klantvragen dankzij de uitgebreide mogelijkheden van Google’s platform. Extra use cases worden standaard ondersteund via de talrijke integraties.

Daniël Jansen, CTO van Tesorion, benadrukt de focus op kerntaken. “Onze klanten kiezen bewust voor een SOC dat continu zicht heeft op relevante dreigingen en direct kan handelen wanneer dat nodig is,” legt hij uit. De verrijking van de MDR-dienstverlening moet detectie, analyse en respons versterken.

Voor Nederlandse organisaties die behoefte hebben aan managed security services met lokale ondersteuning biedt de certificering nieuwe mogelijkheden. De combinatie van Tesorion’s security-expertise en Google’s technologie moet hen weerbaarder maken tegen cyberdreigingen. Overigens zijn er nogal wat combinaties van technologieën, zoals de partnerlijst van Tesorion laat zien.

