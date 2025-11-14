Google wijst de weg met Unified Security Recommended

Er is keuze genoeg voor ondernemingen als het om security gaat. Google wil ervoor zorgen dat klanten kunnen vertrouwen op die keuzes door interoperabiliteit en integratie te garanderen. Dat gebeurt met het nieuw gelanceerde Unified Security Recommended-programma. CrowdStrike, Fortinet en Wiz schuiven als eerste aan.

De drie partijen zijn bekenden voor Google, sterker nog: Wiz wordt naar alle waarschijnlijkheid een Google-onderdeel. Voor Fortinet en CrowdStrike geldt dat ze al strategisch partner van Google Cloud zijn sinds 2018. Het is om die reden niet al te gek dat juist deze securityspelers de gaten dichten van Google’s “security data fabric”, zoals het zelf schetst.

Doorgeweefd

End-to-end security bij Google Cloud is, zoals je van een hyperscaler mag verwachten, grotendeels te regelen via Google Cloud zelf. Threat intelligence, TDIR, SecOps en posture management zijn af te nemen vanuit Google-diensten. Chrome-gebruikers hebben tevens de optie om Enterprise Premium te gebruiken voor browserbescherming.

Toch ziet Google Cloud dat hier drie gaten te vullen zijn om een volledige muur om de security data fabric te vormen. Het bedrijf raadt aan om Wiz voor multicloud CNAPP te gebruiken, Fortinet voor netwerkbescherming en CrowdStrike voor endpoint security. Dit leidt tot het onderstaande diagram (zie bron):

Het Recommended-programma draait niet alleen om een lange staat van dienst als securitypartner. Google wijst op een belangrijk aspect van het programma: de gedeelde toewijding aan AI-standaarden waaronder ondersteuning voor het Model Context Protocol (MCP). Via MCP kunnen AI-modellen op voorspelbare wijze werken met security-tools, waardoor Gemini-modellen in het bijzonder weet hebben van de contextuele informatie die Wiz, Fortinet en CrowdStrike bieden.

Dit stelt nieuwe AI-agents zoals de alert triage agent in Google Security Operations in staat om autonoom onderzoek te doen. De agents kunnen partnertools bevragen voor telemetrie, onderzoeken verrijken met third-party data en respons-acties orkestreren over de gehele security-stack.

Vereenvoudiging van gefragmenteerde markt

Google herhaalt een bekend gegeven: bedrijven worstelen met tientallen security-tools verspreid over cloud, netwerk, identity en endpoints. Google belooft dat het nieuwe programma deze complexiteit vermindert. In plaats van zelf ingewikkelde integraties te beoordelen, controleert Unified Security Recommended de capabilities van partners en zorgt voor goede interoperabiliteit met Google Security Operations, Google Threat Intelligence en Security Command Center.

Om de drie startpartners verder uit te diepen: ze brengen elk hun eigen expertise mee. CrowdStrike koppelt het Falcon-platform aan Google’s threat intelligence voor end-to-end visibility over endpoints, identity-systemen en cloudinfrastructuur. Fortinet levert via FortiGate en FortiSASE netwerktelemetrie aan Google Security Operations voor uniforme detectie en policy-enforcement in hybride omgevingen. Wiz integreert met zowel Google Security Operations als Security Command Center om cloudrisico’s te prioriteren over Google Cloud en multicloud-deployments heen.

Bredere trend zichtbaar

Het programma is een logische, maar ook gelaagde stap voor Google Cloud. Na de aangekondigde overname van Wiz voor 32 miljard dollar lijkt het bedrijf zich bewust van de securitywildgroei. De versterkte samenwerking met CrowdStrike en Fortinet suggereert dat Google niet een manusje-van-alles op het gebied van security wil of kan zijn.

Beschikbaarheid en uitbreiding

Alle Recommended-partneroplossingen zijn beschikbaar via de Google Cloud Marketplace. Zo wordt de inkoop zo eenvoudig als je van een public clouddienst mag verwachten. Google kondigt aan meer partners toe te voegen naarmate het programma uitbreidt naar andere domeinen, waaronder identity, databescherming, network security en cloudinfrastructuur. Voor grote spelers in die domeinen is er dus volop kans om vooraan te staan bij Google’s cloudaanbod.