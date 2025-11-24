Microsoft haalt WINS-ondersteuning uit Windows Server

Microsoft heeft bekendgemaakt dat WINS (Windows Internet Name Service) uit toekomstige versies van Windows Server verdwijnt. De functie blijft tot 2034 beschikbaar in Windows Server 2025, waarna organisaties definitief moeten overstappen op DNS.

Volgens Microsoft is DNS de logische opvolger. Het protocol voldoet aan RFC 1034 en RFC 1035 en biedt een gedistribueerde, hiërarchische structuur. WINS werkt daarentegen met een gecentraliseerd replicatiemodel dat minder goed schaalt.

DNSSEC beschermt tegen aanvallen als spoofing en cache poisoning, securitylagen die WINS en NetBIOS juist missen. Moderne applicaties en diensten, waaronder Active Directory en cloudplatformen, zijn volledig gebouwd op DNS.

Microsoft heeft WINS al jaren geleden in de documentatie als verouderd gemarkeerd. De technologie staat inmiddels op de lijst van deprecated features voor Windows-clients.

Tien jaar voorbereidingstijd voor migratie

Microsoft kiest voor een gefaseerde aanpak. WINS is sinds Windows Server 2022 officieel verouderd verklaard, maar blijft actief ondersteund. In Windows Server 2025 wordt de feature voor de laatste keer meegeleverd. De ondersteuning loopt door tot november 2034, wat organisaties bijna een decennium geeft om te migreren.

De Long-Term Servicing Channel-releases verschijnen eens per twee tot drie jaar. Door deze ruime planning krijgen IT-teams tijd om op hun eigen tempo dependencies in kaart te brengen en over te stappen naar DNS.

Na Windows Server 2025 verdwijnen de WINS Server-rol, de Microsoft Management Console-module en alle bijbehorende API’s definitief. Microsoft benadrukt dat beheerders niet moeten rekenen op beschikbaarheid in latere releases.

Microsoft raadt aan om eerst alle toepassingen en diensten te inventariseren die NetBIOS-naamomzetting gebruiken. Voor de overgang naar DNS kunnen organisaties kiezen uit conditional forwarders, split-brain DNS-configuraties of search suffix lists. Het doel is om WINS-functionaliteit te vervangen door schaalbare, moderne DNS-oplossingen.

Tijdelijke workarounds, zoals statische hostbestanden, zijn volgens Microsoft geen optie. Ze schalen niet en zijn onhoudbaar voor productieomgevingen. Het advies luidt om legacy-applicaties te moderniseren of uit te faseren voordat de ondersteuning stopt.

Tip: SQL Server 2025 beschikbaar: verbeterde security en prestaties