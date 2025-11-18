SQL Server 2025 beschikbaar: verbeterde security en prestaties

Microsoft heeft SQL Server 2025 algemeen beschikbaar gemaakt. De nieuwste versie van de database draait om ingebouwde AI-functionaliteit en verbeteringen voor ontwikkelaars. Daarnaast biedt de release verbeterde security en prestaties voor enterprise-klanten.

SQL Server 2025 integreert AI direct in de database-engine. Dit maakt geavanceerd semantisch zoeken mogelijk voor diepere inzichten in enterprise data. Modelbeheer gebeurt via T-SQL en ondersteunt naadloze integratie met Azure AI Foundry, Azure OpenAI Service, OpenAI en Ollama.

De oplossing kan overal worden ingezet, van on-premises tot in de cloud. Ontwikkelaars kunnen eenvoudig schakelen tussen modellen zonder code aan te passen. Essentiële AI-bouwstenen zoals vector embedding, text chunking en DiskANN-indexering zijn standaard aanwezig. Integratie met frameworks als LangChain en Semantic Kernel versnelt de ontwikkeling van AI-aangedreven applicaties.

Microsoft kondigde de algemene beschikbaarheid aan tijdens Ignite, waar het bedrijf benadrukte dat de release past bij de ‘One SQL’-belofte. Dit houdt in dat klanten consistent werken met één engine en platform, ongeacht of ze on-premises, in de cloud of via SaaS werken.

SQL Server 2025 biedt volgens Microsoft de meest significante verbeteringen voor SQL-ontwikkelaars in een decennium. Native JSON-ondersteuning, REST API’s en verbeterde Regular Expression (RegEx)-functionaliteit maken rijkere data-verrijking en validatie mogelijk.

Change event streaming maakt real-time, event-driven applicaties mogelijk door transactielogwijzigingen rechtstreeks naar Azure Event Hubs te streamen. Dit vermindert I/O-overhead vergeleken met CDC.

De update introduceert nieuwe tools, waaronder een open-source Python-driver en GitHub Copilot-integratie in Visual Studio Code en SQL Server Management Studio 22. Deze AI-assistentie helpt bij het genereren van queries, schema-exploratie en database-optimalisatie binnen vertrouwde workflows.

Verbeterde security en prestaties

Microsoft positioneert SQL Server 2025 als de veiligste database in de branche. De release voegt moderne identiteits- en encryptie-praktijken toe, waaronder Microsoft Entra ID voor verbeterd credential management.

Geoptimaliseerde locking vermindert het geheugengebruik voor locks en minimaliseert blokkering, wat de concurrency en uptime verhoogt. Meer dan 40 engine-verbeteringen, zoals Intelligent Query Processing, columnstore-verbeteringen en Query Store voor readable secondaries, leveren betere prestaties en beschikbaarheid zonder codewijzigingen.

SQL Server 2025 versterkt mission-critical mogelijkheden met verbeteringen aan Always On availability groups en disaster recovery-opties. Database mirroring in Fabric maakt near real-time analytics mogelijk met zero ETL en verlaagt de belasting van analytics workloads.

Wijzigingen in productversies

De release brengt belangrijke veranderingen in het productportfolio. De Standard-editie ondersteunt nu tot 32 cores en 256GB geheugen. Een nieuwe Standard Developer-editie biedt flexibelere testopties. Power BI Report Server is nu opgenomen in alle edities, behalve Express.

Bij de Express-editie stijgt de maximale grootte naar 50GB per database. De Express Advanced-modus is samengevoegd tot één uniforme SQL Express-editie.

SQL Server 2025 is beschikbaar op Linux met ondersteuning voor RHEL 10 en Ubuntu 24.04. De release voegt TLS 1.3, aangepaste wachtwoordbeleid en ondertekende container images toe. PolyBase krijgt ondersteuning voor generieke ODBC-databronnen voor geavanceerde analytics.

