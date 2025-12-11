Online politieaangifte ransomware vertraagd door technische uitdagingen

De politie gaat het mogelijk maken voor bedrijven om online aangifte te doen bij ransomware-incidenten. Echter had dit al in 2025 mogelijk moeten zijn, maar die doelstelling wordt niet gehaald. Minister Van Oosten van Justitie meldt dat technische uitdagingen voor vertraging zorgen. De politie verwacht de dienst nu pas in het eerste kwartaal van 2026 te realiseren.

De Tweede Kamer nam in december 2023 een motie aan waarin het kabinet werd verzocht om voor de zomer van 2025 online aangifte van ransomware mogelijk te maken. Die deadline werd niet gehaald. In juni schoof toenmalig minister Van Weel de planning al op naar het najaar, met de NAVO-top als reden voor uitstel.

Nu blijkt ook die planning te optimistisch. “De politie heeft laten weten dat het streven om dit najaar de online aangiftemogelijkheid te realiseren vertraging heeft opgelopen, vanwege technische uitdagingen waarmee de politie gedurende het traject is geconfronteerd,” aldus minister Van Oosten in een brief aan de Kamer.

Gebruikerstesten volgen

De komende periode staat in het teken van gebruikers- en acceptatietesten. Realisatie is voorzien voor het eerste kwartaal van 2026, zo meldt het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s. Het systeem moet bedrijven de mogelijkheid geven om ransomware-aanvallen digitaal te melden, zonder fysiek naar een politiebureau te hoeven.

Belang van aangifte

Promotieonderzoek van politiecyberspecialist Tom Meurs aan de Universiteit Twente onderstreepte begin dit jaar al het belang van aangifte doen bij ransomware. Aangiftes leveren forensische informatie waarmee de politie soms systemen kan ontgrendelen zonder losgeldbetaling. Ook helpt het bij het oprollen van internationale netwerken. Het vergemakkelijken van aangiftes levert op de lange termijn dus grote voordelen op.

In 2024 had Nederland te maken met minimaal 121 unieke ransomware-incidenten, waarvan 76 via politiële aangiftes bekend werden. Dat blijkt uit het Jaarbeeld Ransomware 2024 van het NCSC. De cijfers laten zien dat de meldingsbereidheid onder bedrijven nog altijd laag is.

Melissa-project coördineert aanpak

De bestrijding van ransomware in Nederland verloopt via project Melissa, waarin NCSC, politie, OM, Cyberveilig Nederland en commerciële partners maandelijks informatie uitwisselen. De online aangiftemogelijkheid moet deze samenwerking versterken door bedrijven een laagdrempeliger meldsysteem te bieden.

De vertraging is voor getroffen organisaties vanzelfsprekend vervelend. Zij moeten voorlopig nog via traditionele kanalen aangifte doen of bellen met 0900-8844. De politie benadrukt dat aangifte cruciaal blijft, ook als er al losgeld is betaald.