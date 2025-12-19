HPE OneView vereist patch voor kwetsbaarheid met hoogste CVE-score

Hewlett Packard Enterprise heeft een kritieke kwetsbaarheid in OneView Software opgelost die remote code execution mogelijk maakt. De fout kreeg de maximale CVSS-score van 10.0 en is inmiddels verholpen in versie 11.00.

HPE maakt via een securityadvies bekend dat de kwetsbaarheid met nummer CVE-2025-37164 uiterst gevaarlijk is. Een ongeauthenticeerde aanvaller kan op afstand code uitvoeren door gebruik te maken van deze fout. OneView is een IT-infrastructuurbeheeroplossing die alle systemen binnen organisaties vanaf één centraal dashboard bestuurt.

“Er is een potentiële beveiligingskwetsbaarheid geïdentificeerd in Hewlett Packard Enterprise OneView Software. Deze kwetsbaarheid zou uitgebuit kunnen worden, waardoor een externe, niet-geverifieerde gebruiker remote code execution kan uitvoeren,” aldus HPE in het advies dat deze week verscheen.

Versies en oplossingen

De beveiligingsfout treft alle versies van de software vóór versie 11.00. Met die nieuwe versie lost HPE het probleem op. Daarnaast komt het bedrijf met een hotfix voor OneView-versies 5.20 tot en met 10.20.

Er is een belangrijk aandachtspunt bij het installeren van de hotfix. Bij een upgrade van versie 6.60 of later naar 7.00.00 moet de patch opnieuw worden toegepast. Ook na herinstallaties van HPE Synergy Composer is de hotfix weer nodig. Voor de OneView virtual appliance en Synergy Composer2 zijn aparte hotfixes beschikbaar.

Geen bewijs van actieve aanvallen

Volgens beveiligingsonderzoeker Nguyen Quoc Khanh, die de kwetsbaarheid meldde, ontstaat het probleem door onjuiste input-validatie in een REST API-endpoint. HPE zelf noemt niet dat de fout in de praktijk wordt uitgebuit. Toch benadrukt het bedrijf dat gebruikers de patches zo snel mogelijk moeten installeren voor optimale bescherming.

In juni van dit jaar bracht HPE al updates uit voor acht kwetsbaarheden in de StoreOnce data backup- en deduplicatie-oplossing. Die problemen konden leiden tot een authentication bypass en remote code execution. Ook verscheen OneView versie 10.00 om bekende fouten in third-party componenten zoals Apache Tomcat en Apache HTTP Server te verhelpen.

