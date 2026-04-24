Overheid kiest Lidl-eigenaar als Europees cloudalternatief

De Rijksoverheid heeft een raamovereenkomst gesloten met het Duitse cloudplatform Stackit. Overheidsorganisaties kunnen daarmee makkelijker gebruikmaken van Europese clouddiensten. De overeenkomst bevat een expliciete exitclausule als een leverancier buiten de EER valt. Het is duidelijk een directe reactie op de omstreden overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl.

Via het nieuwe contract kunnen overheidsorganisaties gebruikmaken van de clouddiensten zonder zelf onderhandelingen te hoeven voeren. Dat verlaagt de drempel om voor dit nog relatief jonge cloudplatform te kiezen. De overeenkomst bevat strikte voorwaarden. Gegevens mogen alleen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte en de overheid beschikt over auditrecht om te controleren of Stackit zich aan de afspraken houdt.

Stackit kent al klanten als SAP en (hoe kan het ook anders) Lidl en Kaufland; die supermarkten zijn tevens onderdeel van de Schwarz Gruppe. Ook voetbalclubs als Bayern München en VfB Stuttgart zijn gebruikers van het platform.

Exitclausule als juridisch schild

Opvallend, en hoopgevend, is de exitclausule die in de overeenkomst is opgenomen. Een contract kan worden beëindigd, schrijft de Rijksoverheid, “bijvoorbeeld als de leverancier in handen komt van een partij buiten de EER.” Dit is zonder meer een directe verwijzing naar de omstreden overname van DigiD-beheerder Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. De politieke weerstand daartegen is groot, maar de deal is inmiddels feitelijk goedgekeurd. Eerder zorgde een vergelijkbare overname er al voor dat de IND vertrok bij berichtendienst Zivver nadat dat bedrijf in Amerikaanse handen belandde.

Staatssecretaris van Digitale Economie en Soevereiniteit Willemijn Aerdts zegt: “Digitale autonomie betekent dat we zélf keuzes kunnen maken uit een divers aanbod van aanbieders. Daarom is het belangrijk dat we de Europese markt stimuleren.”

Stackit: meer dan een niche-speler

Stackit is onderdeel van Schwarz Digits, de digitale tak van Lidl-eigenaar Schwarz Group. Het bedrijf beheert zeven datacenters in Duitsland en Oostenrijk en profileert zich al langer als soeverein Europees alternatief voor Amerikaanse hyperscalers. Alle data vallen onder Europees recht, wat het bedrijf onderscheidt van partijen die onder de Amerikaanse Cloud Act verplicht zijn data te verstrekken aan autoriteiten.

De raamovereenkomst met de Rijksoverheid volgt op een reeks andere contracten. Deze week tekende De Nederlandsche Bank een grote deal met Stackit om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse cloudbedrijven. Maar daar stopt het niet: de Europese Commissie koos Stackit ook als een van vier aanbieders voor cloudcontracten met een totale waarde van 180 miljoen euro, verdeeld over zes jaar.