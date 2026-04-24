Hoe Agentic AI de rol van het netwerk verandert

Draadloze connectiviteit wordt de kritieke infrastructuur voor het AI-tijdperk. Terwijl organisaties volop inzetten op AI, is het het draadloze netwerk dat voor security en telemetrie zorgt, data transporteert en in real-time reageert.

Elke sector staat op z’n kop. De zorg is hier een mooi voorbeeld van: zij stappen massaal over op high-density Wi-Fi 7. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Het verbetert de patiëntenzorg en helpt zorgteams efficiënter te werken. Moderne netwerken ondersteunen bovendien niet alleen mensen en apparaten, maar ook autonome AI-agenten die enorme hoeveelheden data gebruiken om razendsnel beslissingen te nemen. Deze verschuiving vraagt om een ander type infrastructuur.

Als het netwerk hapert, voelt de hele organisatie dat direct. IT-managers weten als geen ander: zodra er iets misgaat, wijst iedereen direct naar het (draadloze) netwerk, nog voordat er überhaupt onderzoek is gedaan. Daarom moeten we draadloze netwerken niet langer zien als een simpele nutsvoorziening, maar als een strategisch platform voor innovatie.

De realiteit van netwerkcomplexiteit

Ons meest recente onderzoek toont aan dat 98% van de IT-leiders een toename in de complexiteit van hun draadloze operaties rapporteert. De reden: IoT-apparaten, bandbreedte-intensieve applicaties en uiteraard AI-workloads. Bedrijven kampen met hiaten in hun zichtbaarheid, waardoor het oplossen van problemen een frustrerende, reactieve klus wordt die veel tijd kost.

Het onderzoek toont ook aan dat 75% van de organisaties efficiëntiewinsten en een betere klantbetrokkenheid rapporteert dankzij strategische investeringen in draadloze netwerken. Toch besteden veel teams nog steeds honderden uren per jaar aan tickets die met automatisering voorkomen hadden kunnen worden.

De Wireless AI-paradox

AI zorgt voor een flinke ROI, maar door AI gegenereerde cyberaanvallen vormen een serieus risico. Dit is de Wireless AI-paradox: de technologie die je concurrentievoordeel geeft, kan ook nieuwe gevaren creëren als je de beveiliging niet op orde hebt.

Om van AI een troef in plaats van een risico te maken, moeten bedrijven overstappen van reactieve probleemoplossing naar proactieve, intelligente operaties. AI wordt al ingezet om taken, zoals netwerk assurance, te vereenvoudigen. Deze tools kunnen meer dan 850 uur per IT-medewerker per jaar besparen. Het gaat hierbij niet alleen om efficiëntie; het creëert ruimte voor innovatie. Dat is het werkelijke rendement op de investering.

De Wireless AI-paradox laat zien dat het bedrijfsmodel voor netwerken fundamenteel moet veranderen, in plaats van dat het slechts een nieuwe uitdaging is om te managen. Incrementele zijjn niet genoeg. Om de vruchten van AI te plukken en de risico’s te beperken, moeten organisaties heroverwegen hoe hun netwerken worden ontworpen, beveiligd en beheerd.

Drie strategische stappen voor AI-ready netwerken

Om hierop in te spelen, zijn drie stappen essentieel:

Van reactief naar autonoom: Bedrijven moeten zich richten op autonoom, door agenten aangestuurd netwerkbeheer. Dit gaat verder dan traditionele AIOps. Het helpt teams om de dagelijkse ‘ruis’ weg te filteren, zodat engineers zich eindelijk kunnen focussen op platformen die groei stimuleren. Beveiligen tegen AI-dreigingen: Door AI aangestuurde beveiligingsincidenten vormen een groot risico. Meer dan een derde van alle inbreuken komt via gecompromitteerde IoT-apparaten of operationele systemen. Bedrijven hebben beveiliging nodig die net zo snel handelt als de agenten die zij inzetten. Netwerken voor hybride teams (mens en AI): De werkvloer bestaat nu uit een mix van mensen, AI-agenten en geautomatiseerde systemen. Stel je een supply chain voor waar AI-agenten zendingen omleiden op basis van real-time data, terwijl een manager moet kunnen ingrijpen. Dit moet allemaal op machinesnelheid gebeuren. Je netwerk moet die veilige, razendsnelle datastromen ondersteunen en tegelijkertijd de identiteit van zowel mens als machine beheren.

Wat dit vandaag betekent voor bedrijven

Als een organisatie plannen maakt voor het tijdperk van autonome systemen, moeten zij de modernisering van de onderliggende infrastructuur, inclusief draadloze netwerken, versnellen. Bedrijven moeten hun huidige status beoordelen, hun ‘agentic roadmap’ begrijpen en infrastructuur plannen die zowel AI-ondersteunde als autonome operaties ondersteunt.

Bij Cisco bouwen we de infrastructuur voor dit nieuwe tijdperk. Onze Secure Network-oplossingen ondersteunen real-time agent-operaties. We ontwikkelen oplossingen die naast de bestaande infrastructuur werken om de overstap naar AI-ready netwerken te vergemakkelijken.

Organisaties die wachten, riskeren dat hun netwerk een bottleneck wordt in plaats van een groeimotor. De kosten van stilstaan lopen alleen maar op. Bedrijven die nu in beweging komen, stoppen met het managen van complexiteit en starten met het bouwen van een platform voor innovatie. Zij hebben netwerken die niet alleen verbinden, maar ook anticiperen en versnellen. De toekomst is er al. De vraag is: gaan bedrijven voorop lopen of volgen ze?

Dit is een ingezonden bijdrage van Cisco.