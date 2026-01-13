Amerika zet streep door internationale cybersamenwerking

De Verenigde Staten trekken zich op aanwijzing van president Donald Trump terug uit internationale organisaties die zich richten op cyberveiligheid en hybride dreigingen. Binnen de cybersecuritysector leven zorgen dat dit besluit de mondiale weerbaarheid tegen digitale dreigingen kan aantasten.

De Amerikaanse regering stelt, zo meldt Computing, dat deze samenwerkingsverbanden onvoldoende rendement opleveren en niet passen bij de nationale belangen.

Het vertrek maakt deel uit van een bredere heroriëntatie van het Amerikaanse buitenlandbeleid, waarbij Washington zich terugtrekt uit in totaal 66 internationale organisaties. Volgens het Witte Huis leveren deze verbanden te weinig op en beperken zij de beleidsruimte van de VS. Tot de organisaties waaruit de VS zich terugtrekt behoren het European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, het Global Forum on Cyber Expertise en de International Law Commission.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gaf aan dat de betrokken instellingen na beoordeling als inefficiënt en slecht georganiseerd zijn bestempeld. Daarnaast zouden ze structureel middelen verspillen en op sommige punten botsen met Amerikaanse opvattingen over soevereiniteit en autonomie. Om die redenen acht de regering verdere deelname niet langer gerechtvaardigd.

Cybercriminelen profiteren van gebrekkige informatie-uitwisseling

Cybersecurityspecialisten wijzen erop dat de terugtrekking van de VS gevolgen kan hebben voor internationale samenwerking tegen cybercriminaliteit. Juist nu digitale aanvallen complexer en grootschaliger worden, kan verminderde coördinatie landen kwetsbaarder maken. Er bestaat bovendien het risico dat cybercriminelen en door staten gesteunde actoren profiteren van gaten in samenwerking en informatie-uitwisseling.

De VS vervulden de afgelopen jaren een prominente rol binnen internationale cybercoalities. Samen met bondgenoten werkten zij aan het verstoren van ransomwaregroepen, het tegengaan van buitenlandse inmenging bij verkiezingen en het gezamenlijk reageren op grote cyberincidenten. Dergelijke samenwerkingsverbanden brengen overheden, inlichtingendiensten, CERT’s en soms ook bedrijven bijeen om kennis te delen en digitale weerbaarheid te vergroten.

Analisten verwachten dat het wegvallen van de Amerikaanse bijdrage kan leiden tot minder financiële middelen, minder technische expertise en afnemende invloed binnen deze netwerken. Dat kan de snelheid en effectiviteit van internationale waarschuwingen voor nieuwe dreigingen verminderen.

Het Global Forum on Cyber Expertise, een van de organisaties die de VS verlaat, houdt zich bezig met thema’s als cybercriminaliteit, kritieke infrastructuur en digitale vaardigheden. Naast overheden zijn ook partijen als Interpol en grote technologiebedrijven aangesloten.

Ook het bedrijfsleven volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Minder internationale afstemming kan betekenen dat dreigingsinformatie trager of minder volledig beschikbaar komt, wat extra druk legt op securityteams van multinationals en de afhankelijkheid van commerciële oplossingen vergroot.

Volgens Alexandra Givens van het Center for Democracy and Technology heeft het besluit mogelijk bredere gevolgen. Zij waarschuwt dat de VS zich hiermee verder terugtrekt uit internationale inspanningen om digitale rechten en democratische waarden te beschermen, terwijl juist die samenwerking volgens haar bijdraagt aan de veiligheid van burgers.