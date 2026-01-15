CrowdStrike wint van aandeelhouders in rechtszaak over storing

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak van CrowdStrike-aandeelhouders afgewezen. Zij beweerden dat het cybersecuritybedrijf hen had misleid over inadequate softwaretests en kwaliteitsborging, rondom de storing in juli 2024 waarbij meer dan 8 miljoen Windows-computers crashten.

Op 19 juli 2024 zorgde een defecte update van CrowdStrike’s Falcon-software voor wereldwijde chaos. Vliegmaatschappijen, banken en ziekenhuizen lagen plat. In de dagen na de storing daalde de aandelenkoers van CrowdStrike met 32 procent. Dat betekende een waardedaling van 25 miljard dollar.

De rechtszaak werd aangespannen door aandeelhouders onder leiding van Thomas DiNapoli, de beheerder van het New York State Common Retirement Fund. Dit is met 291,4 miljard dollar een van de grootste pensioenfondsen van de VS. De aandeelhouders stelden dat CrowdStrike onvoldoende kwaliteitscontroles had, waarbij voormalige werknemers werden aangehaald.

Geen bewijs voor misleiding

Rechter Robert Pitman van de federale rechtbank in Austin, Texas, oordeelde dat de aandeelhouders niet aannemelijk hadden gemaakt dat CrowdStrike hen opzettelijk had misleid. De bewering dat het bedrijf “geen testplannen en geen kwaliteitsborgingsteam” had, vond geen steun. Ook de stelling dat leidinggevenden “snelheid boven alles” verkiezen om de winst te maximaliseren, kon niet worden bewezen.

De rechter vond weliswaar twee twijfelachtige uitspraken over het naleven van securityeisen van federale instanties zoals het Department of Defense. Toch concludeerde hij dat aandeelhouders niet geloofwaardig hadden aangetoond dat sprake was van frauduleuze intenties bij directieleden of bij CrowdStrike zelf.

Cathleen Anderson, chief legal officer van CrowdStrike, liet weten tevreden te zijn met de uitspraak. “We waarderen de zorgvuldige overweging van de rechtbank en het besluit om deze zaak te seponeren”, aldus Anderson. Een woordvoerder van DiNapoli meldde dat de uitspraak “wordt bestudeerd”. Rechter Pitman liet ruimte voor aandeelhouders om de klacht aan te passen.

Delta voert rechtszaak

CrowdStrike krijgt niet alleen juridische druk van aandeelhouders. Delta Air Lines werd zwaar getroffen door de storing in juli. De luchtvaartmaatschappij verloor naar eigen zeggen ongeveer 500 miljoen dollar en annuleerde ruim 7.000 vluchten. Delta stapte naar de rechter. Een rechter in Georgia liet Delta in mei toe het grootste deel van die zaak voort te zetten.

Ook vliegtuigpassagiers spanden een rechtszaak aan tegen CrowdStrike. Rechter Pitman wees die zaak in juni af. De passagiers zijn in beroep gegaan bij het federale hof van beroep in New Orleans.