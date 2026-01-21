Cloudflare-kwetsbaarheid maakte elke host toegankelijk

Een kritieke kwetsbaarheid in Cloudflare’s Web Application Firewall (WAF) gaf aanvallers op eenvoudige wijze toegang tot anderszins afgeschermde servers. Onderzoekers van FearsOff ontdekten dat verzoeken via de /.well-known/acme-challenge/ directory zomaar goedgekeurd werden.

Cloudflare loste het probleem gelukkig maanden geleden al op. De kwetsbaarheid maakte misbruik van het ACME-protocol (Automatic Certificate Management Environment), dat SSL/TLS-certificaten automatisch valideert. Certificate Authorities stellen de eigenaar van een site vast door websites een eenmalige token te laten aanbieden op het pad /.well-known/acme-challenge/{token}.

Web-admins maken gebruik van dit pad om automatisch certificaten te laten overhandigen. Het is een van de voordelen van Cloudflare-gebruik, want handmatige verbeteringen van certificaten zijn hierdoor te ontzorgen.

Cloudflare schakelde WAF-functies uit voor dit specifieke pad om certificaten zonder frictie te laten vervetsen. Maar er ontstond een kritieke fout: als de opgevraagde token niet overeenkwam met een Cloudflare-certificaatbevel, ging het verzoek direct langs de WAF-evaluatie heen en rechtstreeks naar de client server. Zo werden Cloudflare-hosts op grote schaal kwetsbaar.

Aanvalspaden tegen frameworks

Meerdere exploits vanuit de onderzoekers bleken voor aanvallers bijzonder interessant. Alles van database-credentials tot API- en cloud-tokens konden aangetroffen worden dankzij de kwetsbaarheid.

PHP-applicaties met local file inclusion-kwetsbaarheden werden exploiteerbaar, waarbij aanvallers het bestandssysteem konden benaderen via kwaadaardige path-parameters. FearsOff creëerde demonstratie-hosts zoals cf-php.fearsoff.org om aan te tonen dat normale requests blockpagina’s opriepen, maar ACME-path requests antwoorden van de origin-server terugstuurden.

Snelle respons en permanente fix

FearsOff meldde de kwetsbaarheid op 9 oktober via Cloudflare’s HackerOne bug bounty-programma. Cloudflare startte de validatie op 13 oktober, waarna HackerOne het probleem op 14 oktober trieerde. Het bedrijf implementeerde een permanente oplossing op 27 oktober door de code aan te passen: beveiligingsfuncties worden nu alleen uitgeschakeld wanneer requests matchen met geldige ACME HTTP-01 challenge tokens voor de specifieke hostname.

Tests achteraf bevestigen dat WAF-regels nu uniform gelden voor alle paden, inclusief het eerder kwetsbare ACME challenge-traject. Cloudflare stelt dat geen actie vereist is vanuit klantenz en bevestigt dat er geen bewijs van werkelijke exploitatie ‘in the wild’ is gevonden.

