Cloudflare lanceert AI Security Posture Management voor Zero Trust

Cloudflare introduceert AI Security Posture Management binnen zijn Zero Trust-platform. Het pakket moet bedrijven helpen AI-tools veilig uit te rollen zonder dat security of privacy in het geding komen. Shadow AI krijgt eindelijk een tegenhanger.

Werknemers gebruiken AI steeds meer voor dagelijkse taken. Van finance tot marketing gebruiken teams generative AI om sneller te werken. Maar vaak gebeurt dit zonder dat de security-afdeling ervan weet. Deze wijdverspreide adoptie brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor bedrijven die niet voorbereid zijn.

De Shadow AI Report geeft security-teams direct inzicht in hoe hun organisatie AI gebruikt. Het rapport toont niet alleen dat een medewerker een AI-app gebruikt, maar ook welke app precies en wie er toegang toe heeft. Deze granulaire informatie helpt teams data-gedreven beslissingen te nemen.

Cloudflare Gateway maakt het vervolgens mogelijk om automatisch AI-beleid af te dwingen. Security-teams kunnen kiezen om niet-goedgekeurde AI-applicaties volledig te blokkeren. Ook kunnen ze het type data beperken dat naar AI-applicaties wordt geÃ¼pload.

Medewerkers plakken bijvoorbeeld per ongeluk vertrouwelijke bedrijfsinformatie in chatbots. Of engineers rollen AI-apps uit zonder input van het veiligheidsteam. Dit vraagt om een nieuwe benadering van beveiliging.

Gevoelige data beschermen

AI Prompt Protection identificeert potentieel gevaarlijke interacties tussen werknemers en AI-modellen. Het systeem markeert risicovolle prompts en reacties. Beleid wordt inline gehandhaafd op prompt-niveau om risico’s vroeg tegen te gaan.

Medewerkers krijgen waarschuwingen of worden geblokkeerd wanneer ze gevoelige data zoals broncode invoeren bij een onbetrouwbare AI-provider. Dit geeft security-teams controle over bedrijfsdata die het bedrijf verlaat, zonder AI-gebruik compleet te beperken.

Tot slot biedt Zero Trust MCP Server Control Ã©Ã©n dashboard voor alle MCP tool calls. MCP staat voor Model Control Protocol – verzoeken van AI-modellen aan servers om specifieke taken uit te voeren. Deze functie zorgt ervoor dat al het MCP-verkeer via Cloudflare loopt voor betere controle.

Met deze vier pijlers wil Cloudflare bedrijven helpen AI veilig te adopteren zonder de productiviteit van teams te belemmeren. Het platform moet vooral de balans vinden tussen innovatie en veiligheid in een tijd waarin AI-gebruik exponentieel groeit.

