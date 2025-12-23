Cloudflare introduceert nieuw weerbaarheidsplan na reeks storingen

Cloudflare kondigt een nieuw weerbaarheidsplan aan onder de naam Fail Small, na meerdere wereldwijde storingen in korte tijd. De incidenten werden niet veroorzaakt door externe aanvallen, maar door fouten binnen de eigen infrastructuur en processen.

Cloudflare erkent dat configuratiewijzigingen die het in één keer wereldwijd uitrolde een te grote impact hadden. Zo groeiden relatief kleine fouten uit tot een grootschalige uitval.

Die uitval komt op een moment dat de druk op internetinfrastructuur verder toeneemt. Uit de Cloudflare Radar Year in Review 2025 blijkt dat het wereldwijde internetverkeer het afgelopen jaar met ongeveer twintig procent groeide. Die groei wordt steeds minder gedreven door alleen eindgebruikers en streamingdiensten, en steeds meer door geautomatiseerd verkeer. Bots en AI-gerelateerde crawlers zorgen voor continu hoge volumes en onvoorspelbare pieken, wat de belasting op netwerken structureel vergroot.

Tegen die achtergrond werden de recente storingen extra belastend. Volgens Computing hadden de incidenten in november en december weliswaar verschillende directe oorzaken, maar deelden ze dezelfde onderliggende factor: een configuratiewijziging die kort voor de storing wereldwijd werd uitgerold. Daarmee werd volgens die publicatie een structureel verschil blootgelegd tussen de manier waarop Cloudflare software-updates beheert en hoe configuratie-aanpassingen tot nu toe werden doorgevoerd.

De storingen maakten duidelijk dat Cloudflare’s netwerk onvoldoende was ingericht om fouten lokaal te houden. In plaats van beperkte verstoringen werden grote delen van het platform geraakt, met gevolgen voor klanten en eindgebruikers wereldwijd. Juist omdat Cloudflare diep verweven is met DNS, contentdistributie en beveiligingsdiensten, werkte een interne fout direct door in grote delen van het internet.

Impact na falen begrenzen

Met het Fail Small-plan wil Cloudflare die kwetsbaarheid structureel aanpakken. Het uitgangspunt is dat systemen zo ontworpen moeten worden dat falen onvermijdelijk is, maar de impact ervan begrensd blijft. Wijzigingen moeten gecontroleerd en gefaseerd worden doorgevoerd, zodat fouten vroeg worden herkend en automatisch kunnen worden teruggedraaid voordat ze zich over het hele netwerk verspreiden. Cloudflare positioneert dit nadrukkelijk als een herziening van ontwerpkeuzes en operationele processen, niet als een eenmalige technische ingreep.

Computing meldt daarnaast dat Cloudflare ook zijn interne noodprocedures tegen het licht houdt. Tijdens de recente incidenten bleken securitymaatregelen en onderlinge afhankelijkheden tussen systemen het herstel te vertragen, omdat medewerkers niet direct toegang hadden tot de benodigde tools. Die zogenoemde break glass-procedures worden nu aangepast om te voorkomen dat beveiliging tijdens een storing zelf een blokkade vormt.

De combinatie van snel groeiend internetverkeer, toenemende automatisering en complexe infrastructuur vergroot de gevolgen van interne fouten bij grote aanbieders. De cijfers uit Cloudflare Radar laten zien dat de afhankelijkheid van dit soort platformen verder toeneemt, terwijl de tolerantie voor uitval afneemt. In dat licht krijgt het Fail Small-initiatief een bredere betekenis dan alleen incidentherstel.

Met deze aanpak erkent Cloudflare impliciet dat schaal en snelheid alleen niet volstaan om betrouwbaarheid te garanderen. Naarmate netwerken groeien en verkeer complexer wordt, wordt het beheersen van verandering minstens zo belangrijk als het leveren van capaciteit. Dat maakt deze aankondiging relevant voor iedereen die afhankelijk is van grootschalige cloud- en internetinfrastructuur