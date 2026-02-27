Forescout en Netskope brengen Zero Trust naar alle devices

Forescout en Netskope hebben een integratie aangekondigd die Zero Trust-beveiliging biedt voor alle devices, inclusief onbeheerde IT-, OT- en IoT-apparaten. De oplossing combineert real-time device intelligence met AI-aangedreven cloudsecurity om toegangsbeslissingen dynamisch aan te passen op basis van de staat en het risico van devices.

De integratie tussen Forescout en Netskope voorziet bedrijven van de tools om Zero Trust-beleid universeel toe te passen, ongeacht het type device of locatie. Waar standalone ZTNA-oplossingen zich vaak uitsluitend richten op North-South cloudverkeer, beveiligt deze samenwerking ook East-West communicatie op lokaal netwerkniveau. Door Forescouts real-time ontdekking en beoordeling van aangesloten assets achter routers en firewalls te combineren met de private access controls van Netskope, evalueert de gezamenlijke oplossing continu context en risico.

“Naarmate digitale omgevingen zich uitbreiden en complexer worden, helpen we organisaties hun aanvalsoppervlak te verkleinen”, zegt Barry Mainz, CEO van Forescout. “Het volume en de verscheidenheid aan devicetypen exploderen, samen met het aantal applicaties, gebruikers en toegangspunten. Door de krachten te bundelen met Netskope, brengen we twee best-of-breed oplossingen samen.”

Universeel Zero Trust-beleid en adaptieve beveiliging

De integratie biedt verschillende belangrijke voordelen. Organisaties kunnen consistente, granulaire securityregels toepassen op alle assets, waaronder traditionele computers, mobiele devices, OT, IoT en medische (IoMT) devices. Blinde vlekken worden geëlimineerd door lokale endpoints en onbeheerde IoT-devices te identificeren die onzichtbaar zijn voor traditionele agents of zich achter netwerkbarrières bevinden.

Daarnaast onderscheidt de oplossing zich door East-West lokaal netwerkverkeer te controleren, waardoor de schade van opkomende dreigingen wordt beperkt voordat ze zich kunnen verspreiden. Toegangsbeslissingen en beleid passen zich automatisch in real-time aan op basis van de devicestatus, gebruikersgedrag, applicatiegevoeligheid en geobserveerd risico. Dit vermindert de afhankelijkheid van statische regels en handmatige updates.

