Netskope voegt AI-beveiliging toe aan Netskope One

Netskope heeft een nieuwe reeks beveiligingsmogelijkheden voor AI aangekondigd onder de naam Netskope One AI Security. De functionaliteit moet organisaties meer inzicht en controle geven over het gebruik van AI-toepassingen, modellen en agents binnen hun IT-omgeving.

Volgens Netskope is de beveiligingssuite geïntegreerd in het Netskope One-platform en bedoeld om verschillende onderdelen van het AI-ecosysteem te beschermen. Daarbij gaat het onder meer om AI-applicaties, AI-agents, datasets en gebruikers in zowel publieke SaaS-omgevingen als private of intern gehoste AI-systemen. Ook workflows waarin autonome AI-agents met andere systemen communiceren vallen onder de beveiliging.

Naast de beveiligingsmogelijkheden introduceert Netskope ook een AI Index. Die index moet wereldwijd inzicht geven in de mate waarin organisaties AI toepassen en welke risico’s daarbij ontstaan.

De aankondiging omvat vier nieuwe producten die zich richten op verschillende aspecten van AI-beveiliging. Netskope One Agentic Broker moet zicht en controle bieden op communicatie tussen AI-agents en databronnen, inclusief transacties buiten goedgekeurde toepassingen. Daarmee kunnen organisaties beter monitoren hoe autonome AI-systemen toegang krijgen tot bedrijfsdata.

Met Netskope One AI Guardrails wil het bedrijf organisaties beschermen tegen AI-specifieke aanvallen, zoals prompt injection en pogingen om beveiligingsmechanismen van taalmodellen te omzeilen. De functionaliteit fungeert als moderatiesysteem voor interacties met AI-modellen en moet risicovolle of ongewenste content detecteren en blokkeren.

Daarnaast introduceert Netskope One AI Gateway voor organisaties die eigen AI-toepassingen of taalmodellen hosten. De gateway inspecteert verkeer tussen applicaties en AI-modellen en handhaaft beveiligingsbeleid in private AI-omgevingen, zoals on-premises of in een virtuele private cloud.

Het vierde onderdeel, Netskope One AI Red Teaming, richt zich op het testen van AI-systemen tijdens de ontwikkelfase. Daarbij worden AI-modellen blootgesteld aan gesimuleerde aanvallen om kwetsbaarheden en veiligheidsrisico’s te identificeren voordat systemen in productie gaan.

Groeiende AI-investeringen en nieuwe risico’s

De introductie van de beveiligingssuite komt op een moment dat organisaties steeds meer investeren in AI. Volgens onderzoeksbureau IDC bedroegen de wereldwijde bedrijfsuitgaven aan AI in 2025 ongeveer 241,8 miljard dollar. Dat bedrag zou oplopen tot meer dan 867 miljard dollar in 2029.

Die snelle adoptie brengt nieuwe beveiligingsuitdagingen met zich mee. Organisaties die nog traditionele beveiligingsoplossingen gebruiken, hebben vaak beperkt zicht op hoe data wordt gebruikt binnen AI-toepassingen, modellen en agents. Daardoor kunnen AI-systemen buiten bestaande beveiligingscontroles opereren en risico’s introduceren zoals datalekken, gemanipuleerde prompts of ongewenst gebruik van bedrijfsdata.

Platform voor zichtbaarheid en controle

Met Netskope One AI Security wil het bedrijf organisaties een centrale manier bieden om AI-gebruik in kaart te brengen en te beheren. Het platform moet AI-applicaties, modellen en agents detecteren, risico’s analyseren en beveiligingsmaatregelen in realtime afdwingen.

De suite werkt samen met Netskope NewEdge AI Fast Path, een infrastructuurlaag die netwerkprestaties richting AI-diensten moet optimaliseren. Door deze infrastructuur te combineren met zero trust-beveiligingscontroles wil Netskope zowel prestaties als beveiliging van AI-workloads verbeteren.

Volgens medeoprichter en CEO Sanjay Beri vraagt de snelle groei van AI om nieuwe netwerk- en beveiligingsarchitecturen. De combinatie van het Netskope One-platform en het NewEdge-netwerk moet volgens hem een infrastructuur vormen die specifiek is ontworpen voor AI-gedreven omgevingen en de complexe datastromen die daarbij horen.

Ook klanten benadrukken het belang van governance rond AI. Alexander Schuchman, CISO bij Colgate-Palmolive, stelt dat AI organisaties kan helpen processen te verbeteren en innovatie te versnellen, maar dat het gebruik ervan duidelijke governance en ethische richtlijnen vereist.

De nieuwe producten Netskope One Agentic Broker, Netskope One AI Gateway, Netskope One AI Guardrails en Netskope One AI Red Teaming zijn volgens het bedrijf per direct beschikbaar. Netskope zal het Netskope One-platform later deze maand demonstreren tijdens de RSA Conference in San Francisco.