F5 en Forcepoint bundelen krachten voor AI-security

F5 en Forcepoint kondigen een samenwerking rond data discovery, dataclassificatie, runtime-bescherming en continue monitoring. Het initiatief richt zich op enterprises die AI snel uitrollen, zoals via copilots, assistenten en geautomatiseerde workflows.

Forcepoint levert binnen de samenwerking de data security posture management (DSPM)-component. Die richt zich op het ontdekken, classificeren en prioriteren van gevoelige data in cloud-, SaaS-, endpoint- en enterprise-omgevingen. F5 neemt de runtime-kant voor zijn rekening via het Application Delivery and Security Platform (ADSP), dat policies afdwingt over API’s, gateways, applicaties en AI-agents.

F5 breidde zijn AI-securityaanbod in januari 2026 al uit met AI Guardrails en AI Red Team. Daarbij biedt AI Guardrails een model-agnostische runtime-beveiligingslaag en test AI Red Team adversarial met een database van meer dan 10.000 aanvalstechnieken per maand. In maart breidde F5 die mogelijkheden verder uit door het ADSP-platform te versterken.

Datarealiteit naar runtime-vertrouwen

Door de combinatie kunnen securityteams kwetsbaarheden in data real-time verhelpen, AI-use cases prioriteren op basis van risico, runtime-controls afdwingen over AI-interacties en systemen bewaken op misbruik of afwijkend gedrag. Telemetrie en beleidsvalidatie moeten daarbij continue zekerheid bieden.

Naveen Palavalli, Chief Product and Marketing Officer bij Forcepoint, stelt dat AI de datasecurity opnieuw heeft gedefinieerd en dat statische policies niet meer volstaan. Beide bedrijven willen met de samenwerking een nieuwe categorie proactieve AI-risicobeheersing neerzetten.

