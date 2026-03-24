VS verbiedt import nieuwe routers vanwege security

De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) verbiedt de import van alle nieuwe routers gemaakt in het buitenland. Een beoordeling door een interdepartementaal panel concludeerde dat geïmporteerde routers een ernstig cybersecurityrisico vormen voor de kritieke infrastructuur van de VS.

Bestaande modellen blijven buiten schot. China beheerst naar schatting minstens 60 procent van de Amerikaanse markt voor thuisrouters. Dat maakt het land de grootste speler in een segment dat direct raakt aan de internetverbinding van miljoenen huishoudens. De maatregel geldt voor alle nieuwe buitenlandse modellen, met een uitzondering voor routers die het Pentagon als veilig genoeg beschouwt.

Kwaadwillenden hebben securitylekken in routers geproduceerd in het buitenland ingezet om huishoudens aan te vallen, netwerken te verstoren, spionage mogelijk te maken en intellectueel eigendom te stelen, aldus de FCC. Daarbij verwijst de toezichthouder expliciet naar grote cyberaanvallen. Zo speelden buitenlandse routers een rol in de Volt, Flax en Salt Typhoon-aanvallen op Amerikaanse infrastructuur.

Congreslid John Moolenaar, voorzitter van de House Select Committee on China, prees het besluit. “Routers zijn essentieel voor onze verbinding en we kunnen Chinese technologie daar niet de kern van laten zijn”, stelt Moolenaar.

TP-Link en mogelijke vrijstellingen

De maatregel treft ook fabrikanten als TP-Link Systems, een in Californië gevestigd bedrijf dat is voortgekomen uit een Chinese onderneming. Afgelopen maand daagde de procureur-generaal van Texas het bedrijf voor de rechter, omdat het zijn netwerkapparatuur bedrieglijk zou hebben verkocht en Beijing toegang zou hebben gegeven tot apparaten van Amerikaanse consumenten. TP-Link Systems zei zijn reputatie “krachtig te zullen verdedigen” en benadrukte dat de Chinese overheid geen eigendom of zeggenschap heeft over het bedrijf, zijn producten of gebruikersdata.

Opvallend is dat de regering Trump vorige maand nog een voorgesteld verkoopverbod op TP-Link-routers voor de binnenlandse markt had opgeschort. De FCC geeft bedrijven wel de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen. Andere grote merken als Netgear, Google Nest, Amazon Eero en Cisco produceren hun routers ook buiten de VS. Het Netgear-aandeel steeg ruim twaalf procent na bekendmaking van het verbod.

