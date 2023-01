TP-Link brengt de Deco X50-PoE Smart Mesh Wifi-router op de markt. De router, vooral geschikt voor thuisomgevingen of kleine kantoren, beschikt over PoE-functionaliteit voor de stroomvoorziening.

Volgens de leverancier van netwerkproducten biedt de Wifi-router vooral veel mogelijkheden voor het leveren van stabiele draadloze internettoegang vanuit iedere plek in huis of binnen een klein kantoor.

De toevoeging van PoE-functionaliteit maakt het mogelijk dat de router niet meer dichtbij een stopcontact hoeft te worden geplaatst. Via de geïntegreerde 1 Gbps Ethernet-aansluiting kan de router van stroom worden voorzien zonder stopcontact en worden gemonteerd zonder zichtbare adapters en kabels.

Functionaliteit

Onder de motorkap beschikt de TP-Link Deco X50-PoE Smart Mesh Wifi-router over Wifi 6 en maakt snelheden tot 2402 Mbps via de 5 GHz- en tot 574 Mbps via de 2,4 GHz-frequenties mogelijk. Ook beschikt de router over een 2,5 Gbps WAN/WLAN Ethernet-aansluiting en de al genoemde 1 Gbps PoE-aansluiting.

Daarnaast beschikken alle Deco-modellen over TP-Link HomeShield. Deze software is een uitgebreide beveiligingssuite met onder andere ingebouwde antivirussoftware, instelbare tijdslimieten voor kinderen, apparaten prioriteren en de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de activiteit op het netwerk.

Aparte PoE switch nodig

De TP-Link Deco X50-PoE Wifi-router wordt geleverd in bundels van één, twee en drie stuks. De routers zijn ieder voorzien van een montageplaat voor wand- of plafondbevestiging, montagemateriaal voor verschillende situaties en een stroomadapter.

Wanneer gebruikers echter PoE voor hun stroomvoorziening willen gebruiken, moeten zij hiervoor een aparte PoE-switch aanschaffen, zo geeft de leverancier aan. Gebruikers kunnen de TP-Link Deco X50-PoE Wifi-router bijvoorbeeld combineren met de TP-Link TL-SG1005P, een 5-poorts gigabit PoE switch die voor rond de 50 euro verkrijgbaar is.

De TP-Link Deco X50-PoE Wifi-router is voor 349 euro voor een driedelig set verkrijgbaar. De enkelverpakking en set van twee stuks volgen later in het huidige kwartaal.

Tip: TP-Link Omada review – de software: netwerkbeheer zonder fratsen