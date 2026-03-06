“AI-chips blijven in Amerika tenzij buitenland in VS investeert”

Een aanzienlijke beperking voor AI-ontwikkeling buiten de VS dreigt plaats te vinden. De Amerikaanse regering overweegt exports van 200.000 chips of meer in te perken, tenzij de klant in kwestie investeert in AI-infrastructuur in de Verenigde Staten of andere securitygaranties biedt.

Volgens een document dat Reuters inzag, werken Amerikaanse autoriteiten aan een nieuw kader voor de export van AI-chips zoals die van Nvidia en AMD. De inzet is om de uitbouw van AI-infrastructuur op het eigen continent te houden, of te profiteren van investeringen in het buitenland. In feite zou dat een dubbele winst zijn, aangezien de GPU’s van de Amerikaanse chipmakers ook bijdragen aan de economie van de VS.

Deze stap, indien doorgevoerd, kan veel weerstand krijgen. De chipindustrie is complex en geglobaliseerd, met meerdere cruciale bedrijven in de toeleveringsketen. Zonder ASML geen TSMC-fabricage in Taiwan, en zonder export vanuit dat land naar de VS geen Amerikaanse chips. De VS lijkt hier niet voor terug te deinzen: zelfs installaties van 1.000 AI-chips of minder zouden mogelijk voortaan een licentie moeten krijgen.

Beschermen van aankopen

De transactie zou voortaan tevens niet eindigen bij de aanschaf van de AI-chips. Na het kopen van deze processoren zouden klantbedrijven veiligheidsgaranties moeten blijven bieden, zodat de precieze verdeling van de chips in het gareel kan blijven. Exportcontroleurs zouden de infrastructuur later in de gaten blijven houden.

Het plan lijkt haast ontworpen om de soevereine ambities van onder meer Europa te ondermijnen. Door een fysieke controle af te willen dwingen, is de inmenging van buitenlandse autoriteiten funest voor de autonome systemen die Europa ambieert. Wederom, het is niet alsof het continent eventuele inperkingen enkel kan ondergaan; allerlei stappen om zelf exportrestricties uit te voeren, zijn opties.

Het Amerikaans ministerie van Handel bevestigde dat het nieuwe regels voorbereidt, maar distantieerde zich van Bidens aanpak om bondgenoten tegemoet te komen. De oude aanpak ter bevordering van “AI-diffusie” zou “desastreus” zijn geweest.

Grenzen van het nieuwe kader

Voor sommige landen gelden al langer restricties. China kreeg in december toestemming om Nvidia’s H200-chips te kopen, maar die leveringen liggen stil vanwege nationale veiligheidseisen die China mogelijk niet wil accepteren. Vanzelfsprekend zijn er ook landen die simpelweg geen AI-chips kunnen kopen, zoals Rusland. Nvidia-CEO Jensen Huang stelde eerder al dat de Amerikaanse exportcontroles zijn mislukt en contraproductief werken omdat ze de eigen chipsector schaden.