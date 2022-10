TP-Link lanceert de Omada ER7212PC. Het apparaat is bruikbaar als router, switch én controller. Het model ondersteunt meerdere VPN-protocollen en PoE.

De Omada ER7212PC is vanaf 1 november leverbaar voor een adviesprijs van 279 euro (inclusief btw).

Het model heeft acht LAN-ingangen en een handvol LAN/WAN-ingangen. De LAN-ingangen ondersteunen PoE. Aan de binnenkant vind je een 1.2 GHz CPU met twee cores, evenals 1GB aan DDR3 memory. De doorvoer is prima, ook voor versleuteld verkeer.

Naast de belangrijkste NAT-protocollen ondersteunt het model IPsec VPN, OpenVPN en L2TP/PPTP VPN. De maximale doorvoer van OpenVPN bedraagt 34Mbps. Het maximale aantal VPN tunnels en VPN clients verschilt per protocol, maar over het algemeen ondersteunt het model tot zestien tunnels en tien clients.

Router, switch en controller

De toepassingen zijn flexibel. Bedrijven kunnen het apparaat inzetten als router, switch of controller. Elk apparaat in de Omada-serie is te beheren met het Omada Controller-interface. Na een configuratie vind je het apparaat in een centrale omgeving, toegankelijk via webbrowsers en apps voor de meeste populaire besturingssystemen, waaronder iOS, Android en Windows.

Wat security betreft ondersteunt de Omada ER7212PC een aantal basismaatregelen. URL Filtering maakt het mogelijk om domeinnamen te blokkeren, Flood Defense beschermt tegen kleinschalige DDoS-aanvallen en Block TCP Scan voorkomt dat cybercriminelen open ports vinden.

Gebruik je het model als een controller, dan kan je maximaal twee switches, tien EAP’s beheren en een enkele router beheren. Ingebouwde managementfuncties maken het mogelijk om netwerkapparaten automatisch te herkennen, reboots van netwerkapparaten in te plannen en alerts te ontvangen bij opvallende gebeurtenissen.

