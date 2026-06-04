Synology-updates mikken op controle over data

Noem het soevereiniteit, digitale autonomie of weerbaarheid, Synology legt de nadruk op een oplossing die het aanjaagt. Tijdens Computex 2026 in Taipei kondigt het bedrijf updates aan voor DiskStation Manager (DSM) en ActiveProtect.

Volgens voorzitter en CEO van Synology Philip Wong is adoptie van enterprise-AI het probleem niet, maar wel de controle over data. DSM moet daarom een “AI-ready” platform leveren dat die garantie biedt. AI-workflows met volledige governance, fleet management en vertrouwde securitycontroles dienen adoptie van de technologie vrij te houden van nieuwe privacyrisico’s en werklast. Bestaande bedrijfsdata, system logs en statistieken zijn in een private knowledge base beschikbaar en voor AI-agents inzetbaar. Hoewel Synology via de eigen Office Suite ook AI integreert, is het gebruik van AI via GPU-rackservers en AI-appliances diverser inzetbaar. Het belang is dat de data zich niet verplaatst naar ongewenste, ongecontroleerde locaties.

Bredere support

Naast de DSM-update kondigde Synology tevens ActiveProtect Manager 2.0 aan. Backup- en herstelmogelijkheden zijn uitgebreid, onder meer via AI-gestuurde dreigingsdetectie. Het doel is een proactieve cyebrweerbaarheid in plaats van een reactieve. Wong benadrukt dat AI cyberdreigingen heeft versterkt op een manier die bedrijven niet kunnen pareren. Een betrouwbare en toegankelijke oplossing zou ActiveProtect Manager moeten zijn, dat volgens EVP van de Synology Data Protection Group Jia-Yu Liu “de beschermingsdekking uitbreidt naar grote clouds, hypervisors en SaaS-platforms.”

Het gaat daarbij met versie 2.0 nu ook om Azure VM’s, Amazon EC2, Nutanix AHV, Proxmox VE en Google Workspace. Dit is een toevoeging bovenop oplossingen als VMware vSphere, Hyper-V en Microsoft 365. Backup-kopieën naar Azure Blob Storage zijn nu ook ondersteund. Het herstellen van data van cloud naar cloud kan nu direct naar productie-VM-omgevingen.

Proactieve bescherming

Het opvallendst aan ActiveProtect Manager 2.0 is wellicht de proactieve bescherming die het belooft te bieden. Machine Learning herkent eigenaardigheden in backup-versies, een groot goed in tijden waarin cyberaanvallers het regelmatig gemunt hebben op de backups van IT-omgevingen naast de oorspronkelijke data zelf. Het gevaar van malafide data ‘herstellen’ dient daarmee geweken te zijn.

Versie 2.0 van ActiveProtect Manager zal in het derde kwartaal verschijnen. Updates aan DSM zullen geleidelijk en stapsgewijs verschijnen.

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