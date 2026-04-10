Ziekenhuis moderniseert databescherming met Synology ActiveProtect

We waren recent in België bij het St. Nikolaus-Hospital in Eupen en namen daar samen met Synology een video op over de overstap van het ziekenhuis naar Synology ActiveProtect DP7400 appliance voor het beveiligen en veilig houden van data. De twee IT-medewerkers die aan het woord komen, doen uit de doeken waarom ze voor Synology hebben gekozen.

Tot voor kort was het maken van back-ups en het verder veilig houden van de data van het ziekenhuis best een omslachtige en ook kostbare exercitie. Het St. Nikolaus-Hospital gebruikte een combinatie van Veeam en Wasabi om dit te realiseren, horen we van Pascal de Sélys en Cyriel Bovy, die op de IT-afdeling van het ziekenhuis werken en er onder andere voor moeten zorgen dat de data ervan veilig is en blijft. Die combinatie bracht echter de nodige kosten met zich mee en was van zichzelf niet enorm gestroomlijnd.

Eerst even de cijfers: het St. Nikolaus-Hospital heeft zo’n 117 TB aan back-upcapaciteit in beheer, voor het beschermen van zo’n 160 VM’s en ongeveer 800 gebruikers. De combinatie van leveranciers waarmee het ziekenhuis dit voorheen deed bracht behoorlijk wat jaarlijks terugkerende licentiekosten met zich mee. Daarnaast zorgde de combinatie van Veeam en Wasabi ook voor behoorlijk wat kosten op de IT-afdeling zelf op het gebied van beheer en dergelijke.

Veel hogere ROI

Wat ons betreft zonder twijfel de belangrijkste uitkomst van de overstap van het St. Nikolaus-Hospital naar een Synology ActiveProtect Appliance is de ROI die het ziekenhuis rapporteert. De Sélys en Bovy verwachten een stijging in de ROI over de komende vijf jaar van 238 procent. Dat is een groot verschil met hoe het tot nu toe ging. De licentiekosten van het ziekenhuis worden door de keuze voor de ActiveProtect Appliance van Synology uit de rekensom gehaald. Uiteraard is er de aanschafprijs voor de hardware van Synology, maar verspreid over de komende jaren verdient het ziekenhuis dit ruimschoots terug.

3-2-1-1-0

Onderaan de streep geeft de inzet van de apparatuur van Synology het St. Nikolaus-Hospital een volledige 3-2-1-1-0 back-upstrategie. Nog niet zo heel lang geleden werd 3-2-1 geadviseerd. Dat hield in dat 3 kopieën van de data beschikbaar moeten zijn, 2 daarvan moeten op verschillende opslagmedia opgeslagen worden en ten minste 1 back-up moet offsite of in de cloud worden opgeslagen. Inmiddels zijn daar nog wat cijfers bijgekomen. Er moet nu ook ten minste 1 immutable kopie van de data gemaakt worden. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze back-ups verifiëren en testen. Met andere woorden, er moeten 0 fouten in de back-ups zitten. Met Synology ActiveProtect Appliances zoals de DP7400 is dat mogelijk.

We haalden het hierboven al even aan, maar het St. Nikolaus-Hospital heeft door de keuze voor de apparatuur van Synology ook immutability afgedekt. Daarnaast biedt het mogelijkheden rondom airgapping. Verder is het ziekenhuis GDPR-compliant volgens de heren van het St. Nikolaus-Hospital en krijgt het Microsoft 365-back-ups bij de aanschaf van de Synology ActiveProtect DP7400 Appliance zonder extra kosten. Het heeft tevens een DR-site op weten te zetten in een ander ziekenhuis, het St. Vith Hospital.

Tot slot is het ook nog belangrijk om te vermelden dat het geheel volgens De Sélys en Bovy veel eenvoudiger te beheren is nu. Hiermee moderniseert het St. Nikolaus-Hospital het hele process rondom databescherming (back-ups, disaster recovery) en moet het er weer behoorlijk wat jaren tegenaan kunnen.

Hieronder kun je de video bekijken die we samen met Synology hebben gemaakt:

