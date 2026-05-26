Synology PAS7700 all-flash NVMe storage nu algemeen beschikbaar

De Synology PAS7700 is het eerste active-active, all-flash NVMe-opslagsysteem van het bedrijf. Het systeem richt zich op bedrijfskritische workloads en is nu wereldwijd verkrijgbaar via het distributeurs- en partnernetwerk van Synology.

De PAS7700 werd op Computex vorig jaar gepresenteerd. Na een jaar validatie in praktijkomgevingen via een enterprise proof-of-concept-programma claimt Synology dat het systeem zijn betrouwbaarheid in het veld bewezen heeft.

“De PAS7700 weerspiegelt Synology’s meer dan 25 jaar ervaring in opslag en onze nauwe samenwerking met zakelijke klanten om in te spelen op de veranderende eisen voor hoge beschikbaarheid, prestaties en schaalbaarheid”, aldus Bie-i Chu, Executive Vice President van de Synology NAS Group.

Hoge prestaties in een 4U-chassis

De PAS7700 beschikt over een dual-controller architectuur met 48 NVMe SSD-bays in een 4U-behuizing. Het systeem is uitbreidbaar tot 1,65 PB aan ruwe capaciteit via zeven uitbreidingsunits en ondersteunt zowel bestands- als blokprotocollen, waaronder NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB en NFS. Met maximaal 2.048 GB geheugen en 100GbE-netwerken levert de PAS7700 tot 2 miljoen IOPS bij sub-milliseconde latentie en een doorvoersnelheid van 30 GB/s. Dat is ruwweg drie keer de prestaties van Synology’s vorige high-end model, de FS6400.

Techzine schreef eerder dat Synology met de PAS7700 voor het eerst rechtstreeks de concurrentie aangaat met gevestigde namen als NetApp, Dell en EverPure in de Tier-1 storagemarkt.

Beschikbaarheid en databescherming

De active-active architectuur biedt meerlaagse redundantie via RAID triple-parity, gesynchroniseerde in-memory schrijfbescherming, IP-failover en failover op protocolniveau. Ingebouwde functies zoals Self-Encrypting Drives (SED’s), Write-Once Read-Many (WORM), immutable snapshots en Snapshot Replication geven organisaties toegang tot de databeschermingstoolset van Synology. Geavanceerde deduplicatie minimaliseert het storageverbruik bij grootschalige workloads. Ondersteuning voor Synology Tiering, waarmee koude data automatisch naar goedkopere opslag verplaatst wordt op basis van aanpasbare beleidsregels, staat gepland voor een toekomstige update.