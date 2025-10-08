Synology heft kunstmatige inperkingen voor third-party opslag op

Synology wekte verbazing en teleurstelling door sinds april opslag van derden te blokkeren op nieuwe NAS-apparatuur. Dat beleid draait het bedrijf nu terug.

“Ongeverifieerde schijven”, ofwel storage van andere vendoren dan Synology, ontbeerden bepaalde mogelijkheden voor de 2025 Plus-serie. Zo was de gezondheidsstatus niet uit te lezen en was het maken van storage pools via RAID-technologie kunstmatig geblokkeerd. Nu zijn deze mogelijkheden weer ingeschakeld.

Verkoop onder druk

De reden voor de ommezwaai ligt waarschijnlijk bij tegenvallende verkoopcijfers. Nas Compares meldde dat bronnen in Europa en de Verenigde Staten spraken over DiskStation-verkopen die “een fractie” ten opzichte van 2024 waren. Deze dramatische daling zou de doorslag hebben gegeven voor het herzien van de drive-restricties.

Stille terugkeer naar flexibiliteit

In DiskStation Manager (DSM) 7.3 heeft Synology de beperkingen weer weggenomen. De nieuwe firmware-versie biedt volledige ondersteuning voor derde-partij harde schijven en 2,5-inch SATA SSD’s. Voor M.2/NVMe-drives blijft validatie wel vereist voor geavanceerde functies.

De koerswijziging is verder niet verklaard. Eerder had Synology beloofd dat klanten via een “appliance-model” de lock-in de moeite waard zou maken met tot 40 procent minder opslagproblemen. Die belofte lijkt dus weg te vallen. Modellen uit 2025 die DSM 7.3 draaien, kunnen weer storage pools aanmaken met niet-gevalideerde drives.

Van beperkingen naar problemen

Synology kondigde in april dit jaar aan dat nieuwe NAS-modellen uit de 2025 Plus-serie alleen nog volledig zouden functioneren met gevalideerde drives. Gebruikers die eigen harde schijven installeerden, kregen waarschuwingen te zien en verloren toegang tot essentiële functies als storage pools en drive health-rapportages. De beleidswijziging gold voor toestellen als de DS925+ en DS1825+, terwijl oudere modellen en de J-serie gespaard bleven.

