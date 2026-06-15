1Password neemt just-in-time toegangsbeheerder Apono over

1Password heeft het Israëlische beveiligingsbedrijf Apono overgenomen. Apono biedt een platform voor just-in-time toegangsbeheer, waarmee bedrijven de toegang tot gevoelige systemen tijdelijk en gecontroleerd kunnen verlenen. Zeker nu machines steeds vaker een inlogverzoek sturen, komt deze technologie bedrijven goed van pas.

1Password kondigt de overname aan van Apono. Het bedrijf, gevestigd in Tel Aviv, biedt een platform voor just-in-time toegangsbeheer aan enterprise-klanten zoals Intel, Hewlett Packard Enterprise en Workday.

Apono beperkt het tijdsvenster waarin medewerkers toegang krijgen tot gevoelige systemen en werkt rond het Zero Standing Privilege. Als een engineer zich moet aanmelden bij een financiële database, kan de software die toegang beperken tot twintig minuten. Dat verkleint het aanvalsoppervlak wanneer een hacker in een beheerdersaccount weet binnen te dringen.

Toegangsbeheer voor AI-agenten

Maar Apono beheert ook de toegangsrechten van AI-agents. Een agent moet in natuurlijke taal uitleggen waarom hij toegang nodig heeft tot een bepaald systeem. Apono analyseert het verzoek, verleent tijdelijk de nodige rechten en trekt ze daarna weer in. Probeert een agent acties uit te voeren die niet overeenkomen met zijn aanvraag, dan past Apono de rechten aan. Bij toegang tot gevoelige data passeert het verzoek nog langs een beheerder voor goedkeuring.

Credential Broker en Unified Access

1Password integreert Apono’s technologie in zijn bestaande product Unified Access, dat in maart van dit jaar werd gelanceerd en zich eveneens richt op het toegangsbeheer van AI-agenten. Daarnaast lanceert 1Password vandaag Credential Broker in een gesloten bèta. Die tool biedt een versleutelde omgeving voor wachtwoorden, API-tokens en andere inloggegevens, inclusief een eigen just-in-time-mechanisme. Credential Broker verleent een AI-agent pas toegang tot een credential op het exacte moment dat die nodig is.

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