ABBYY gaat samenwerken met PAteam voor betere RPA

ABBYY en PAteam gaan samenwerken, wat in dit geval betekent dat PAteam technologie van ABBYY gaat inzetten bij klantprojecten. De Robotic Process Automation-expertise van PAteam en de content IQ-oplossingen van ABBYY moeten klanten helpen met het automatiseren van repetitieve taken.

Volgens onderzoek in opdracht van ABBYY zou 63 procent van de werknemers hun repetitieve werkzaamheden uitbesteden aan bots, als dat mogelijk zou zijn. Dit willen de twee bedrijven dus voor meer bedrijven mogelijk gaan maken. Dit moet gebeuren door de content IQ-producten van ABBYY en de RPA-oplossingen van PAteam te combineren. In eerste instantie is de samenwerking gericht op Europa. Wereldwijde activiteiten worden op termijn niet uitgesloten.

Martijn Zuiderbaan, CCO bij PAteam, vindt de grote technische kennis van ABBYY de belangrijkste reden om samen te werken. Ook het grote productportfolio voor zowel kleine als grote bedrijven speelt een rol: “De technologie van ABBYY is zeer schaalbaar en bij het bedrijf begrijpen ze hoe ze processen het beste kunnen automatiseren. We zien ABBYY echt als dé enabler van automatisering en expert op het gebied van content IQ. ABBYY stelt ons in staat om, samen met onze klanten, een scala aan nieuwe use cases te automatiseren die normaal niet geschikt zijn voor RPA.”

Meerdere producten naar portfolio van PAteam

Het eerste product van ABBYY dat PAteam in het portfolio zal gaan opnemen is FlexiCapture. Dit is een platform voor het intelligent herkennen van bepaalde gegevens in documenten. Op termijn zullen ook andere oplossingen volgen. Specifiek noemt het persbericht de Vantage- en Timeline-oplossingen. Dit zijn respectievelijk een platform voor het creëren van gestructureerde informatie vanuit ongestructureerde informatie en een oplossing voor procesmonitoring.

Robert Bien, Head of Channel Sales Benelux en Frankrijk bij ABBYY, meldt over de samenwerking: “PAteam is een echte RPA-expert, terwijl ABBYY naast RPA ook sterk actief is op contentgebied. De combinatie van onze activiteiten levert klanten veel voordelen op, doordat ze met het gezamenlijke aanbod direct voordeel halen uit hun initiatieven op het gebied van RPA.”