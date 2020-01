Amazon kondigt komst open-source library voor AI-modellen aan

Met minder input van developers zelf toch een AI-model schrijven: Amazon Web Services (AWS) wil dat met de komst van AutoGluon realiseren in de praktijk. Met slechts een paar regels code, zou er al gebruik gemaakt kunnen worden van deep learning, aangezien er een aanzienlijke library beschikbaar is om gebruik van te maken.

Volgens AWS is het gebruik van deep learning-modellen vooralsnog altijd gereserveerd geweest voor experts, maar is er in de laatste tien jaar een flinke stap gezet om het te versimpelen. Dan nog is het zo dat veel van de betrokken factoren berekend moeten worden, wat een aanzienlijke hoeveelheid tijd kost. AutoGluon zal die processen volgens AWS automatiseren, waardoor er een model kan worden gemaakt met ‘zo weinig als drie regels code’. Jonas Mueller van AWS verwoord de doorbraak als volgt:

“We hebben AutoGluon ontwikkeld om machine learning echt te democratiseren en de kracht van deep learning beschikbaar te maken voor elke developer. AutoGluon lost het probleem op aangezien er automatisch wordt gekeken naar wat er goed werkt voor een bepaalde taak of model.”

Hulpmiddelen voor nieuwkomers meegeleverd

Gepaard met de bekendmaking van AutoGluon, heeft AWS ook de nodige hulpgidsen meegeleverd om developers niet direct in het diepe te gooien. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met hen die al de nodige ervaring hebben en worden er instructies meegeleverd hoe de API’s gebruikt kunnen worden om met specifieke applicaties te werken.