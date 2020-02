Bitcoin-koers profiteert van coronavirus: hoogste waarde in maanden

Ruim tienduizend dollar per Bitcoin, dat was de koers van de cryptovaluta afgelopen weekend. Vandaag is de koers ietwat gezakt naar 9857 dollar per Bitcoin, maar op zondag wist de cryptovaluta de hoogste koers sinds september 2019 te bereiken. Allemaal dankzij het coronavirus in China.

Vanwege het coronavirus begon de koers van Bitcoin al te stijgen vanaf begin januari, in de afgelopen dagen hebben indirecte gevolgen bijgedragen aan een hogere prijs. Een aanzienlijk deel van de Chinese mining-operaties zijn stilgelegd vanwege het virus, ook als er ver bij het epicentrum van het virus vandaan wordt gewerkt. BTC Top, een grote mining-hub in het westen van China, werd begin vorige week gesloten door de politie vanwege de verspreiding van het virus.

Problemen op meerdere niveaus

Niet alleen de miners zelf ondervinden problemen, ook de fabrikanten van materiaal om een hub op te zetten dragen bij aan de stijging van de koers. Fabrikanten als Bitmain en Canaan moeten tijdelijk hun deuren sluiten, waardoor er een aanzienlijke afname terug is te zien in operationele Chinese mining-hubs.

Tot slot is de stijging van de Bitcoin-koers ook te wijten aan het zijn van een interessant alternatief voor investeerders in China, nu de nationale markt behoorlijk op slot zit door het coronavirus. Cryptovaluta kan nog gewoon worden verhandeld en biedt toch een mogelijkheid om inkomsten te vergaren.