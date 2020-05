Bestuurders Amerikaanse techbedrijven verkopen miljarden aan aandelen

Amerikaanse bestuursleden van grote techbedrijven hebben gezamenlijk 3,6 miljard dollar (3,3 miljard euro) aan bedrijfsaandelen verkocht in mei. Dit blijkt uit cijfers verzameld door FinWiz.

Terwijl aandelenbeurzen wereldwijd worstelen met de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis, hebben veel bestuursleden van grote Amerikaanse technologie bedrijven zoals Facebook, Amazon en MasterCard hun aandelen verkocht voor grote winst.

Hard Fork heeft een tool gebouwd met behulp van de SEC-gegevens die door FinWiz werden verzameld. Hierin kan je het exacte bedrag aan aandelen per bedrijf zien.

Zo heeft Mastercard-CEO voor 23,4 miljoen dollar (21,3 miljoen euro) aan bedrijfsaandelen verkocht. Timothy Murphy, General Counsel van Mastercard, heeft bijvoorbeeld 52.489 aandelen verkocht met een waarde van 15 miljoen dollar (13,7 miljoen euro).

Misschien wel de opvallendste verschijning is het ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic van Richard Branson. In april moest de zakenman nog zijn eigen eiland verpanden om genoeg geld op te halen om zoveel mogelijk banen te behouden in het bedrijf. Maar uit recente cijfers blijkt dat het investeringsbedrijf van Branson, Vieco 10, 2,6 miljoen aandelen heeft verkocht met een waarde van 41 miljoen dollar (37,4 miljoen euro).