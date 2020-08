‘IT-sector volgend jaar al boven omzetniveau van pre-corona’

ABN Amro voorspelt dat de IT-branche snel volledig kan herstellen van de coronacrisis. De sector zou dit jaar te maken hebben met een omzetdaling van 2 procent, maar in 2021 is er alweer een omzetgroei van 4 procent.

De bank stelt wel dat voor deze cijfers de focus op thuiswerken moet blijven. Voor het herstel is het ook belangrijk dat nieuwe digitale diensten zoals digitaal onderwijs en zorgverlening snel vaste voet aan de grond krijgen.

De omzetdaling van ‘slechts’ 2 procent in 2020 komt door de groeiende vraag naar digitale diensten. Bedrijven waren in de eerste helft van het jaar genoodzaakt om flink te investeren in deze diensten om het thuiswerken effectiever en makkelijker te maken. Volgens ABN Amro kreeg de sterk gedigitaliseerde economie in Nederland door deze ontwikkeling een extra zetje.

De omzet van de gehele Technologie, Media en Telecom (TMT)-sector, waar IT onder valt, daalt met 6 procent in 2020 door de coronacrisis. De IT-markt is de grootste markt in de TMT-sector. Ondanks de huidige coronacrisis en alle gevolgen die deze crisis heeft gehad op de Nederlandse TMT-sector, valt de impact op de IT-markt mee.

Telecomsector

De telecombranche is ook getroffen door de coronacrisis, maar net zoals bij de IT-branche valt het met een omzetdaling van 2 procent in 2020 nog mee. Het effect van de crisis op de telecombranche is wisselend. Door de reisrestricties en lockdowns in het begin van het jaar zijn de roaming-inkomsten sterk gedaald nu er minder wordt gereisd. De omzet uit de zakelijke markt heeft ook een klap gekregen.

Tegelijkertijd zorgt de verschuiving van werken op kantoor naar thuiswerken ook voor een grotere behoefte aan netwerkdiensten en uitbreidingen van mobiele netwerken. Ook zal de komst van 5G helpen met het terugbrengen van de omzetdaling. ABN Amro verwacht dat de omzetdaling in 2021 terugkrabbelt naar slechts 1 procent.

