‘IT-uitgaven dalen in 2020 met 7,3 procent’

De wereldwijde IT-uitgaven zullen dit jaar met 7,3 procent dalen, stelt onderzoeksbureau Gartner. De IT-uitgaven zullen pieken op 3,5 triljoen dollar (3,1 triljoen euro).

De hardst getroffen markt wordt waarschijnlijk die van de (mobiele) apparaten, omdat zowel bedrijven als consumenten de kosten verlagen naarmate de pandemie zich voortzet. Dit ondanks de tijdelijke piek in de aankoop van apparaten door de overstap naar thuiswerken. Gartner verwacht niet dat deze trend wordt doorgezet.

Gedwongen verandering

Volgens Gartner zal de IT-markt zich sneller herstellen dan de economie. John-David Lovelock, vice president research bij Gartner, zegt dat organisaties na de coronacrisis niet zomaar kunnen terugkeren naar processen die inmiddels verouderd zijn.

Bedrijven zullen na de pandemie vaker digitaal werken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Naar verwachting zullen bedrijven in 2021 de herstelfase ingaan met een aanzienlijke achterstand op het gebied van IT-projecten en de beschikbare middelen om aan deze projecten uit te geven. Gartner verwacht dan ook dat abonnementsproducten en clouddiensten volgend jaar goed zullen presteren, omdat deze niet veel initiële kosten met zich meebrengen.

Groei

Infrastructure-as-a-service (IaaS) zal naar verwachting met 27,6 procent groeien tot een bedrag van 50,4 miljard dollar in 2020 en 64,3 miljard dollar in 2021, terwijl cloud-gebaseerde videoconferencing naar verwachting met 46,7 procent zal toenemen in 2020.

Door de pandemie werd alles gepauzeerd en het herstarten van de IT-markt wordt de drijvende kracht achter de groei dit jaar en in 2021. Bedrijven zullen wel geld uit moeten geven aan uitzonderlijke IT-voorzieningen om een rommelige herstelperiode te verdoezelen.