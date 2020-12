‘Techreuzen willen invloed in regering Biden’

Techgiganten willen een flinke vinger in de pap in het beleid van de komende Amerikaanse president Joe Biden. Dit om toekomstige wet- en regelgeving veilig te stellen, zo bericht Reuters.

Volgens de nieuwssite zijn grote techbedrijven als Alphabet, Facebook, Amazon en Microsoft bezig om hun invloed binnen de toekomstige regering en ambtenarencorps van President-elect Joe Biden en vice president-elect Kamala Harris veilig te stellen. Hiermee wil Big Tech in een later stadium invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Kandidaten plaatsen

De techgiganten zouden op dit moment flink bezig zijn om kandidaten voor te stellen voor hogere functies in de voor hen interessante ministeries en overheidsorganisaties. Denk hierbij aan het U.S. Commerce Department, de Office of the United States Trade Representative en de Office of Information & Regulatory Affairs. Vooral deze laatste organisatie is belangrijk, aangezien die regels opstelt die voor de techindustrie van belang zijn. Andere ministeries die voor de techreuzen interessant zijn om een ‘vooruitgeschoven post’ te hebben, zijn het State Department en het Department of Defense.

Geen bevestigende reacties

Desgevraagd ontkent het overgangsteam van president-elect Joe Biden dat inderdaad medewerkers van Big Tech op sleutelfuncties worden geplaatst. Ook alle genoemde Big Tech-bedrijven ontkennen dat zij van plan zijn om binnen de regering Biden invloed uit te willen oefenen.