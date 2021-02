Bitcoinkoersen breken records, Apple wil mogelijk ook deelnemen

De waarde van bitcoin is in de afgelopen dagen gestegen naar nieuwe recordhoogtes. Dit komt voornamelijk door de handelingen van Elon Musk en zijn autobedrijf Tesla, maar Apple lijkt ook in de cryptomarkt te willen stappen.

Automerk Tesla heeft onlangs aangekondigd dat het bedrijf bitcoin gaat accepteren als betaalmiddel en zelfs een cashreserve van de digitale munt wil aanhouden. Het bedrijf maakte verder bekend anderhalf miljard dollar in de munt te gaan investeren. De aankondiging werd werd voorafgegaan door verschillende tweets van Musk over cryptomunten dogecoin en bitcoin.

Deze speculatie leidde er al toe dat de waarde van vooral dogecoin door het dak ging. Na de officiële aankondiging van Tesla schoot ook de waarde van bitcoin flink omhoog. In enkele dagen is die gestegen van zo’n 32.000 euro tot bijna 40.000 euro.

Crypto in Apple Wallet?

Maar Tesla is niet het enige bedrijf dat interesse toont in cryptomunten. Er gaan geruchten rond dat Apple ook in de wereld wil springen. Marktanalist Mitch Stevens van RBC Capital Markets suggereert dat Apple bakken met geld kan verdienen als het bedrijf ondersteuning voor cryptomunten toevoegt aan Apple Wallet.

“Het initiatief voor een cryptowallet lijkt een duidelijk kans te zijn voor het bedrijf om miljarden te verdienen (potentieel ruim 40 miljard dollar in jaarlijkse inkomsten met weinig R&D)”, vertelt Stevens in een notitie die in handen is van Bloomberg.

Volgens het rapport van de RBC is Apple een zeer geschikt bedrijf om een dergelijke stap te ondernemen. Het bedrijf heeft al een degelijk en veilig ecosysteem opgezet, wat de toegankelijk van cryptomunten ten goede komt. Als Apple tot een dergelijke stap over zou gaan, zou het bedrijf daarmee de Verenigde Staten zeer waarschijnlijk de grootste aandeelhouder van cryptomunten worden, vermeldt het rapport van RBC verder.

Of Apple daadwerkelijk op het rapport gaat inspelen, is niet zeker. In 2014 verbande het bedrijf nog alle cryptowallets uit zijn App Store, al draaide het bedrijf die beslissing later weer terug. Het is echter nog steeds niet toegestaan om cryptomunten te delven op iPhones of een Apple Card-creditcard te gebruiken om cryptomunten te kopen, schrijft Reuters.

