Koersen GameStop en dogecoin exploderen door sociale media

De beurskoersen van verschillende kwakkelende bedrijven zijn de afgelopen dagen geëxplodeerd door Reddit-gebruikers die een gat in de markt zagen. In de financiële chaos zag ook de waarde van cryptomunt dogecoin een enorme stijging.

Nadat gebruikers van Reddit-pagina r/wallstreetbets realiseerden dat meer dan 100 procent van de GameStop-aandelen short waren gegaan, besloten duizenden mensen tegelijk aandelen in het bedrijf te kopen. Hierdoor steeg de waarde van een GameStop-aandeel in korte tijd van 20 dollar aan het begin van de maand naar ruim het tienvoudige van dit bedrag.

Mislukte poging tot shortsellen

Hedgefondsen zagen al tijden de ondergang van GameStop aankomen. Het bedrijf verkocht videospellen in fysieke winkels, waar de trend momenteel richting digitale downloads gaat. In combinatie met de coronapandemie waardoor mensen nog minder naar fysieke winkels gingen, leek een faillissement slechts een kwestie van tijd.

Om toch een slaatje uit de afnemende waarde van de GameStop-aandelen te kopen, besloten hedgefondsen over te gaan op short selling. Voor een rente leenden de fondsen, waaronder voornamelijk Melvin Capital, aandelen van andere partijen, en verkochten die door. Zodra de waarde van de aandelen wat was gezakt, kochten ze de aandelen voor een lager bedrag terug. Het verschil was winst voor Melvin Capital.

In het geval van GameStop ging dit tot enorme mate door. Sommige aandelen waren zelfs meerdere keren short gegaan, waardoor in totaal zo’n 140 procent van de aandelen uitgeleend waren.

Dergelijke aandelen moeten uiteindelijk weer worden teruggegeven, ook als het aandeel stijgt. Hoe meer de waarde van een aandeel stijgt, hoe meer rente de shortseller moet betalen en hoe meer verlies hij lijdt bij het terugverkopen van de aandelen. In tegenstelling tot het kwijtraken van een investering bij een kelderend aandeel, kan de shortseller meer kwijtraken dan de aanvankelijke investering. Er is geen theoretisch limiet aan hoeveel dit verlies kan zijn.

Deze scheve situatie werd opgemerkt door Reddit-gebruikers, die massaal besloten de aandelen van GameStop te kopen. Deels zagen ze een kans om veel geld te verdienen omdat de hedgefondsen uiteindelijk wel zouden moeten betalen, en deels uit frustratie tegenover grote bedrijven die bakken met geld verdienen door geld heen en weer te schuiven.

Andere aandelen liften mee

Door de ophef zagen ook andere kwakkelende bedrijven hun aandelen flink stijgen. AMC Theatres, een Amerikaanse bioscoopketen, werd ook doelwit van de koopgekte en steeg met meer dan 400 procent. Nokia en BlackBerry zaten ook flink in de lift. Ook bij deze aandelen waren namelijk een groot aantal shortsellers actief, zij het in een minder extreme mate als bij GameStop.

Robinhood legt handel stil

De chaos werd kortstondig stilgelegd toen Robinhood, de app waarmee veel Reddit-gebruikers hun aandelenhandel uitvoerden, de handel in de getroffen stillegde. Andere apps volgden al snel het voorbeeld. Dit leidde tot woede van alle kanten van het spectrum, waaronder prominente Amerikaanse politiciTed Cruz, Alexandria Ocasio-Cortez, Donald Trump Jr en zelfs Tesla-baas Elon Musk.

Dogecoin en bitcoin ook populair

Vooral dat laatste figuur heeft een flink aandeel gehad in de oproer. Met één tweet, met enkel de kreet “Gamestonk!!”, wist hij het aandeel van GameStop verder te exploderen. Later tweette hij ook een grapje over cryptomunt dogecoin en plaatste hij “#bitcoin” in zijn Twitterprofiel. Als resultaat vlogen ook de waardes van deze munten omhoog. De stijging van dogecoin was op een bepaald moment, binnen 24 uur, zelfs 800 procent.

Uitkomst in het ongewis

Waar deze chaos uiteindelijk op uitloopt, is niet zeker. De hedgefondsen moeten nog altijd veel aandelen terugverkopen en betalen zich ondertussen blauw aan rente. Het wordt vermoedelijk een gevecht wie de langste adem heeft: de kleine kopers voor wie het verleidelijk is om hun aandelen te verkopen om winst te pakken, of de hedgefondsen die hun verlies zoveel mogelijk willen beperken.