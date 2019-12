‘Apple werkt aan geheim satellietprogramma voor mobiele netwerk’

Apple werkt achter gesloten deuren aan een speciaal “satellietprogramma” dat het mogelijk moet maken voor Apple-apparaten om met elkaar te communiceren. Het bedrijf hoopt daarmee de mobiele netwerkproviders te omzeilen, schrijft Bloomberg.

Het is nog niet zeker of dat de uitkomst wordt van het programma. Bloomberg suggereert dat Apple ook kijkt naar andere manieren om een satellietnetwerk in te zetten. Zo zou het mogelijk kunnen worden gebruikt om locatiediensten te verbeteren.

Ook is nog niet duidelijk of Apple de satellieten zelf zou lanceren. Vermoedelijk wordt daar ook nog onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek volgens Tim Cook “hoge prioriteit” hebben. Er zou een tiental gespecialiseerde ingenieurs aan werken, waaronder uit de luchtvaart- en satellietsector. Het team wordt volgens Bloomberg geleid door Michael Trela en John Fenwic, twee experts op het gebied van luchtvaart en satelliettechniek die in 2017 Google verlieten.

Iedereen wil een satellietnetwerk

Apple is verreweg niet de enige techgigant die de mogelijkheden van een eigen satellietnetwerk onderzoekt. Zo wil Amazon drieduizend satellieten lanceren om “weinig en niet-bediende gemeenschappen wereldwijd” van internet te voorzien.

Het “langetermijnproject” omvat satellieten in drie verschillende banen om de aarde. Ze moeten breedbandinternet op grote schaal mogelijk maken, ook in onbekabelde gebieden. Amazon biedt ook al een cloudcomputingdienst voor communicatie tussen grondstations en satellieten, AWS Ground Station.

Elon Musks SpaceX schoot sinds 2018 tientallen satellieten de ruimte in onder de naam Starlink. Uiteindelijk moeten er duizenden satellieten de lucht in. Ook Musk wil breedbandinternet gaan aanbieden via Starlink.

Wetenschappers waarschuwen wel voor technologische ‘overbevolking’ van de nabije ruimte. Die zouden astronomie lastiger maken, en de hoeveelheid ruimteafval vergroten.