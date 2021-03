‘Helft managers voelt zich verantwoordelijk voor falend IT-beleid’

Bijna de helft van de c-level executives voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het falen van IT-projecten. Uit angst voor een lage slagingskans zijn veel van deze mensen in de top bang om nieuwe IT-projecten te starten.

Dit blijkt uit een onderzoek door Markteffect in opdracht van IT-dienstverlener Telindus. Op het onderzoek hebben 153 C-level executives, zoals CEO’s, CFO’s en CTO’s, van omvangrijke organisaties in Nederland gereageerd.

Bang voor lage slagingskans

Van alle respondenten voelt 45 procent zich persoonlijk verantwoordelijk als een IT-project in de soep loopt. 25 procent van de respondenten voelt zich soms verantwoordelijk. Er bestaat duidelijk angst voor een lage slagingskans bij het opstarten van een nieuw IT-project, dit geeft 45 procent aan.

Lastig om werknemers mee te krijgen

Er zijn verschillende redenen waarom IT-projecten falen. Budget is een grote factor: 29 procent denkt dat dit een belangrijke factor is. Ook zijn onrealistische doelen (26 procent), gebrek aan communicatie (24 procent) en te veel betrokkenen (21 procent) belangrijke redenen waarom de projecten niet slagen. Ook blijkt het lastig om de hele organisatie mee te krijgen met een project. Hier kampt 58 procent van de respondenten mee. Telindus denkt dat dit komt doordat de projecten vaak zonder overleg worden opgelegd aan de werknemers.

Gefaald project alsnog waardevol

Wanneer een IT-project faalt, vindt 41 procent van de respondenten dat iemand in de organisatie voor de schade moet opdraaien. Toch vindt 54 procent van de respondenten dat een mislukt project niet voor niets is en het waardevol is voor de kennisverrijking van de organisatie. Slechts 15 procent is het daar niet mee eens.

Uitdaging en tegelijk spannend

Joost van Wieringen, Manager Strategy & Marketing bij Telindus: “Het starten van een IT-project is voor elke organisatie een uitdaging en tegelijkertijd spannend. Dit is volkomen begrijpelijk. Toch maak ik me wel een klein beetje zorgen als ik zie dat 45 procent van de ondervraagden bang is om een nieuw IT-project te starten vanwege de lage slagingskans. Het is namelijk ontzettend belangrijk om te blijven investeren in allerlei IT-initiatieven. Laat vooral de angst niet de overhand nemen, en kijk vooruit naar wat het je in the end kan opleveren. Om de slagingskans te vergroten is het slim om een project ‘klein’ te maken. Deel een project op en definieer mijlpalen. Op deze manier is het makkelijker rapporteren en kan je op ieder moment bijsturen. Ook zul je vanuit de boardroom ervoor moeten zorgen dat de factoren technologie, processen en de mensen in evenwicht zijn. Zo helpt het om concrete voorbeelden van de voordelen te benoemen en zullen medewerkers de innovatie eerder omarmen. Dit is in mijn ogen de aanpak en mindset waardoor een IT-project slaagt en een structurele bijdrage levert aan het korte en lange termijn succes van de organisatie.”

