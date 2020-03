‘Financiële sector kan veiligheid apps moeilijk garanderen’

Zo’n één op de tien IT-beslissers bij financiële dienstverleners vindt hun cloudverbindingen optimaal beveiligd. 17 procent vindt de beveiliging zelfs onvoldoende. Daardoor hebben ze moeite om de veiligheid, beschikbaarheid en prestaties van applicaties te waarborgen.

Dat blijkt uit onderzoek van Telindus en Ciena onder 300 IT-beslissers, laten ze aan Techzine weten. De partijen spreken dan ook over zorgelijke cijfers, aangezien financiële dienstverleners zonder optimale beveiliging grote risico’s lopen. Compliance en data-integriteit zijn belangrijke onderwerpen voor financiële dienstverleners.

Verandering

Joris Leupen, Managing Director bij Telindus Nederland, geeft aan dat deze groep instellingen niet voldoende kennis en mensen beschikbaar hebben om het complete connectivity-vraagstuk adequaat te adresseren. Sommige security- en IT-managers zouden ervan uit gaan dat data ‘by design’ versleuteld wordt op applicatielaag. Leupen noemt dat een gevaarlijke uitgangspunt.

“Er hoeft maar één niet beveiligde of niet up-to-date applicatie tussen te zitten en je loopt als organisatie achter de feiten aan. Door een menselijke of technische fout kan privacygevoelige informatie letterlijk op straat komen te liggen, met financiële- en reputatieschade tot gevolg. De oplossing zit in de combinatie van beveiliging op de connectivity- en applicatie laag”, aldus de Managing Director van Telindus.

De bedrijven geven aan dat de IT-infrastructuur momenteel volop verandert. Bijna de helft van de IT-beslissers (49 procent) uit de financiële sector zou momenteel clouddiensten afnemen, terwijl 30 procent van de applicaties in de cloud draait. Volgens Telindus neemt het percentage in de komende jaren toe.

Daarnaast heeft de sector de afgelopen tijd te maken gekregen met nieuwe Europese richtlijnen. De Payment Services Directive 2 (PSD2) en General Data Protection Regulation (GDPR) stellen bepaalde eisen rond privacy en data.

