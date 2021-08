Desktop Metal koopt 3D-printconcurrent ExOne

Desktop Metal heeft bekendgemaakt ExOne over te nemen. De deal kost zo’n 490 miljoen euro, grotendeels betaald in aandelen.

ExOne ontwikkelt 3D-printtechnologie om materialen snel om te zetten in precisieonderdelen, metalen gietvormen en -kernen en innovatieve gereedschapsoplossingen.

“We zijn van mening dat deze overname klanten meer keuze zal bieden, omdat we onze complementaire technologieën en marktinspanningen benutten om aanhoudende groei te stimuleren,” reageert Ric Fulop, CEO van Desktop Metal. “Deze transactie is een grote stap in het realiseren van onze visie om de adoptie van additive manufacturing 2.0 te versnellen.”

Bredere toegang tot additive manufacturing

De overname van ExOne breidt de productplatforms van Desktop Metal uit met aanvullende oplossingen. Door het verkoopnetwerk van ExOne te combineren met het wereldwijde distributienetwerk van Desktop Metal van meer dan 200 kanaalpartners, zal het gecombineerde bedrijf “bredere toegang mogelijk maken tot oplossingen voor additive manufacturing voor bedrijven van elke omvang, terwijl het meer materiaalinnovatie levert om klanten meer keuze te bieden en nieuwe toepassingen te ontdekken,” stelt Desktop Metal.

De transactie, die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ExOne, zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond.