Google Flutter 3.24 verbetert tools voor 3D-ontwikkeling en Apple-apps

Flutter 3.24 lanceert met een verbetering van de grafische prestaties, ook voor 3D-beelden. Daarnaast komt er betere ondersteuning voor het ontwikkelen voor Apple-toestellen.

Flutter 3.24 is vrijgegeven. De open-source-toolkit geeft ontwikkelaars middelen om apps te bouwen voor smartphones en desktops. De beheerder van Flutter is Google, al is de toolkit steeds beter inzetbaar voor Windows- en Apple-toestellen.

Voor de laatste brengt de nieuwe versie verbeteringen door ondersteuning voor Swift Package Manager. Ontwikkelaars krijgen zo toegang tot een tool om Swift packages te beheren. Dit zijn onderdelen van Swift-code die herbruikbaar zijn en gedeeld kunnen worden. De programmeertaal Swift is de standaardtaal voor Apple-platformen, maar de tool ondersteunt ook Objective-C, Objective-C++, C en C++.

Flutter GPU API

De verbetering in grafische prestaties haalt Flutter uit de API Flutter GPU, nu beschikbaar in preview. Complexe grafische zaken en 3D-scenes zijn daarmee rechtstreeks in Flutter SDK te brengen. Grafische designers moeten dat slechts één keer doen om de designs naar verschillende platformen en toestellen te brengen. Ontwikkelaars krijgen zo de kans complexe designs te bouwen zonder de zorgen of het design wel exact kan worden gekopieerd op een ander platform.

Tot slot komt Dart 3.5 beschikbaar. Dit is een programmeertaal van Google om applicaties te bouwen voor mobiel en web met C-syntax.

Lees ook: Google Flutter ondersteunt nu ook Windows-applicaties