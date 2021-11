‘Nederlandse steden scoren goed op smart city-gebied’

Nederlandse steden scoren relatief goed als het gaat om het doorvoeren van intelligente oplossingen voor hun burgers en voor het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Dit stelt een onderzoek van de techspecialist voor parkeeroplossingen EasyPark.

In het wereldwijde onderzoek Cities of the Future onderzocht het techbedrijf voor parkeeroplossingen welke steden het beste intelligente oplossingen voor hun burgers hebben doorgevoerd, daardoor toekomstbestendig zijn en zich terecht een smart city kunnen noemen. Het onderzoek richtte zich op steden in drie categorieën; grote stedelijke regio’s, middelgrote steden en kleine steden.

Grote stadsregio’s

In de categorie grote stadsregio’s bevindt zich de stadsregio Rotterdam-Den Haag zich op de zesde plaats. Op mondiaal niveau scoort deze stadsregio vooral goed op het gebied van digitale dienstverlening door de overheid. De Nederlands overheid past goed nieuwe technologie toe en zorgt daarmee voor een hoge digitaliseringsgraad in ons land. Andere punten waarop de Nederlandse overheid -die voornamelijk in de regio Rotterdam-Den Haag is gevestigd- goed scoort, zijn onder meer online bankieren en de algemene reactie en planning op klimaatverandering. De resultaten liggen vaak hoger dan de grotere stadsregio’s Londen, New York en San Francisco die de top drie van dit segment vormen.

Amsterdam heeft beste mobiliteitsbeleid

In de categorie middelgrote steden staan Amsterdam en Utrecht respectievelijk op de vierde en negende plaats in de top 50 van EasyPark. De onderzoekers hebben vooral veel lof voor de hoofdstad als het gaat om technologische innovatie voor verkeer en mobiliteit. Amsterdam staat op dit gebied op de eerste plaats in de wereldwijde ranglijst. De stad heeft onder meer de beste innovatieve parkeeroplossingen en het beste algehele verkeersmanagementsysteem inclusief openbaar vervoer. Ook is het vervoer zeer schoon. Verder roemden de onderzoekers het aantal parkeerplekken, de afspraken tussen gemeente en parkeergarages en het gebruik van digitale betaalmogelijkheden.

Over het algemeen scoorden in deze categorie steden in Scandinavië, Kopenhagen, Stockholm en Oslo. Het is volgens EasyPark overduidelijk dat de Scandinavische landen er alles aan doen om burgers een duurzame en leefbare omgeving te bieden.

Universiteit Maastricht maatgevend

Wat betreft de categorie kleine steden scoort Maastricht met plaats 23. Wanneer het echter gaat om zeer goed aangeschreven universiteiten voor informatica en engineering, scoort de hoofdstad van de provincie Limburg hoger dan de top drie in dit segment; Lund in Zweden, Stavanger in Noorwegen en Espoo in Finland. Ook weet Maastricht hoge rankings te halen in andere segmenten waarbij de stad meeprofiteert van algemene hoge Nederlandse scores. Denk daarbij aan het eerdergenoemde online bankieren of de reactie op klimaatverandering.