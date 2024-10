Nederlandse bedrijven vinden dat ze het goed doen op het gebied van AI

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt voorop in de adoptie en implementatie van AI binnen de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Dat blijkt uit een recent onderzoek van ServiceNow, uitgevoerd door Oxford Economics, onder ruim 2.000 leidinggevenden in de regio. Hoewel Nederlandse bedrijven bijzonder optimistisch zijn over de huidige AI-kennis op de werkvloer, erkennen zij dat verdere investeringen en ontwikkeling nodig blijven.

In het onderzoek is de ‘AI-volwassenheid’ van landen binnen de EMEA-regio beoordeeld op basis van vijf pijlers: strategie en leiderschap, workflowintegratie, talent en vaardigheden, governance en investeringen in AI. Met een score van 46 op een schaal van 100 scoort Nederland het hoogst in de regio, waar het gemiddelde op 44 ligt. Deze score weerspiegelt volgens ServiceNow het vertrouwen dat Nederlandse bedrijven hebben in hun huidige AI-competenties.

Het onderzoek toont verder aan dat Nederlandse leidinggevenden hoge verwachtingen hebben van AI. Maar liefst 86 procent gelooft dat AI kan bijdragen aan omzetgroei, terwijl 84 procent een hogere efficiëntie verwacht. Verder denkt 83 procent dat de inzet AI de klantervaring kan verbeteren. Deze verwachtingen liggen allemaal ruim boven het gemiddelde van de EMEA-regio.

Veel vertrouwen in AI-talent

Een opvallend aspect is het vertrouwen dat Nederlandse bedrijven hebben in hun huidige AI-talent. Bijna de helft van de respondenten (47 procent) vindt dat ze nú al voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om hun AI-strategie te realiseren. Ter vergelijking: in de EMEA-regio ligt dit percentage op slechts 31 procent. Ook op het gebied van AI-governance loopt Nederland voorop. Zo geeft 51 procent van de ondervraagden aan dat ze al specialistische teams om AI-implementaties in goede banen te leiden. Voor de rest van de regio staat dat gemiddelde op 42 procent.

Hoewel Nederland dus koploper lijkt te zijn in AI-volwassenheid (in elk geval geven de ondervraagde leidinggevenden hier hoog over op), is er ook nog wel het besef dat verdere ontwikkeling noodzakelijk blijft. Nederlandse bedrijven scoren het hoogst als het gaat om het bijscholen van werknemers op AI-gebied. Zo traint 67 procent van de bedrijven medewerkers om data scientists te worden, terwijl 62 procent zich richt op de ontwikkeling van AI-ontwikkelaars. Ook het aantrekken van nieuw talent met AI-expertise, zoals data scientists, staat hoog op de agenda.

Innovaties omarmen

Daniel Hofman, Vice President en countrymanager voor Nederland bij ServiceNow, benadrukt dat de toekomst ligt in het effectief toepassen van AI-technologie: “Het Nederlandse bedrijfsleven is altijd al tech savvy geweest, we zijn snel in het omarmen van nieuwe innovaties en het ontdekken van mogelijkheden.

“De grootste uitdaging ligt in ons land dan ook niet in het overtuigen van wat de voordelen van AI kunnen zijn”, vervolgt hij. “Het gaat vooral om het klaarmaken voor de AI-toekomst en het daadwerkelijk implementeren van AI-tools, zodat organisaties hun AI-investeringen snel kunnen omzetten in tastbare bedrijfswaarde.” ServiceNow, specialist in cloud-gebaseerde workflowautomatisering, ziet kan een bijdrage leveren aan deze kans.”

Lees ook: ServiceNow brengt met AI-agents de self-service ervaring naar een hoger niveau